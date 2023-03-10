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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дипломатия, журналистика и культура – это три сферы, которые делают больше всего, чтобы мир понимал нашу борьбу и помогал – Зеленский

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9 марта президент встретился с журналистами и деятелями культуры
9 марта президент встретился с журналистами и деятелями культуры
Фото: president.gov.ua

Опыт полномасштабной войны, через который проходят украинцы, защищающие европейскую свободу, должен быть воплощен в украинской культуре отечественными авторами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 9 марта в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в YouTube.

Днем он встретился с представителями культурного сообщества – театра, кино, музыки, литературы. На встрече также были члены Шевченковского комитета и украинские журналисты. 

"Мы говорили о том, как усилить возможности украинской культуры в коммуникации с миром для поддержки Украины. Дипломатия, журналистика и культура – это три сферы, которые делают больше всего, чтобы мир понимал нашу борьбу и помогал", – сказал Зеленский.

По его словам, украинские культурные институции могли бы восполнить потребность в культурном продукте об Украине и в понимании актуальной ситуации в стране.

"Украина достигла величайшего национального единства в своей истории. Украина объединила мир. Украинцы вдохновляют сотни других народов тем, как защищают свое государство и свободу. И будет правильно, чтобы все это отражалось именно украинской культурой, именно нашими институтами, нашими людьми. Украинским кино, украинским театром, украинской литературой, украинской музыкой, украинскими музеями, украинским визуальным искусством. Чтобы во всем этом был сохранен настоящий опыт проходящих войну, кто на передовой, кто действительно переживает то, что значит: боритесь – поборете", – говорится в обращении президента.

Он добавил, что на встрече прозвучало множество идей, успешное воплощение которых зависит как от государства, так и от самого культурного сообщества. 

Теги: литература, СМИ, кино, музыка, армия, культура, Владимир Зеленский, война России против Украины, обращение
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