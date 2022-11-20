"Дрон подал знак: "Давай за мной, валенок". Притула показал, как БПЛА провел вагнеровца в плен. Видео

"Сражение дронов в воздухе мы уже видели. А теперь видим, как на донецком направлении дрон ведет в плен вагнеровца. Подразделение этого неудачника развалили, так что ему не осталось ничего другого, как поднять руки и белый флаг. Прилетел дрон, подал знак: "Давай за мной, валенок!" – и провел под конвоем оккупанта до места, где его ждали наши воины", – написал волонтер.

Когда именно это произошло и что собой представляет "знак", показанный БПЛА, Притула не уточнил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)