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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – штаб ООС

С начала суток 17 марта боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

17 марта на Донбассе в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что с начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/813412695818015

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, агрессия, боевики, ранение, операция Объединенных сил
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