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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 марта на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

На Донбассе 15 марта по состоянию на 18.20 боевики восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, отметили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Позиции ООС обстреливали из разного оружия
Позиции ООС обстреливали из разного оружия
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

15 марта на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков ранение получили два украинских военнослужащих. Об этом в сводке за 18.20 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. ...В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что противник обстреливал из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/811963572629594

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: боевики, раненые, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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