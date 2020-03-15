Один украинский военный ранен на Донбассе – штаб ООС

14 марта незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке штаба операции Объединенных сил.

За последние сутки в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе один украинский военнослужащий был ранен. Об этом утром 15 марта сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", – сказано в сводке.

Всего, по данным штаба, за сутки боевики девять раз обстреляли украинские позиции. Огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения сил и средств Богдановка – Петровское. Украинские военные ответный огонь на этом участке не открывали, соблюдая режим тишины, утверждают в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы этих участков после отвода вооружений.