Экс-депутат Сейма Латвии, воюющий за Украину: Уверен, нам удастся прогнать оккупантов с нашей земли

"Вместе с такими хлопцами, как у нас в батальоне, ты не можешь себя иначе чувствовать, как просто великолепно. Когда рядом такие стойкие и храбрые бойцы – мы друг друга каждый день поддерживаем, вдохновляем. И я уверен, что вместе нам удастся отстоять независимость Украины и прогнать оккупантов с нашей земли", – заявил Юрашс.

Экс-депутат сейчас сражается на востоке Украины. Он признался, что не считает, в скольких боях принял участие.

"Тут столько всего необходимо делать и быть задействованным. Выполняю все то, что мое руководство, комбат, мне доверяет. Имею честь быть с опытными хлопцами, которые имеют боевой опыт, у которых я могу очень многому научиться", – отметил он.

По словам экс-депутата, контактные бои как таковые не ведутся, в боевых действиях больше задействованы технологии.

"Я очень рад, что Украина имеет такую боевую мощь и такое оружие, с помощью которого мы можем так успешно проводить наши боевые операции", – говорит Юрашс.

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Видео: Бутусов Плюс / YouTube