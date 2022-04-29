Экс-депутат Сейма Латвии, воюющий за Украину: Уверен, нам удастся прогнать оккупантов с нашей земли

"Вместе с такими хлопцами, как у нас в батальоне, ты не можешь себя иначе чувствовать, как просто великолепно. Когда рядом такие стойкие и храбрые бойцы – мы друг друга каждый день поддерживаем, вдохновляем. И я уверен, что вместе нам удастся отстоять независимость Украины и прогнать оккупантов с нашей земли", – заявил Юрашс.
Экс-депутат сейчас сражается на востоке Украины. Он признался, что не считает, в скольких боях принял участие.
"Тут столько всего необходимо делать и быть задействованным. Выполняю все то, что мое руководство, комбат, мне доверяет. Имею честь быть с опытными хлопцами, которые имеют боевой опыт, у которых я могу очень многому научиться", – отметил он.
По словам экс-депутата, контактные бои как таковые не ведутся, в боевых действиях больше задействованы технологии.
"Я очень рад, что Украина имеет такую боевую мощь и такое оружие, с помощью которого мы можем так успешно проводить наши боевые операции", – говорит Юрашс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Юрашс был главой юридической комиссии Сейма и членом партии "Консервативные". Он сложил депутатский мандат в середине марта и решил отправиться защищать Украину добровольцем, сообщает LSM.
19 марта Юрашс дал интервью Сергею Лойко, в котором назвал российско-украинскую войну войной всего цивилизованного мира против агрессора и оккупанта. Интервью Лойко опубликовал в своем Facebook.