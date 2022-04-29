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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-депутат Сейма Латвии, воюющий за Украину: Уверен, нам удастся прогнать оккупантов с нашей земли

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Юрашс сложил депутатский мандат в марте
Юрашс сложил депутатский мандат в марте
Скриншот: Бутусов Плюс / YouTube

Экс-депутат Сейма Латвии Юрис Юрашс месяц назад сложил мандат и отправился воевать в Украину как доброволец. В интервью Youtube-каналу "Бутусов плюс" 26 апреля он рассказал, как защищает Украину от российской агрессии.

"Вместе с такими хлопцами, как у нас в батальоне, ты не можешь себя иначе чувствовать, как просто великолепно. Когда рядом такие стойкие и храбрые бойцы – мы друг друга каждый день поддерживаем, вдохновляем. И я уверен, что вместе нам удастся отстоять независимость Украины и прогнать оккупантов с нашей земли", – заявил Юрашс.

Экс-депутат сейчас сражается на востоке Украины. Он признался, что не считает, в скольких боях принял участие.

"Тут столько всего необходимо делать и быть задействованным. Выполняю все то, что мое руководство, комбат, мне доверяет. Имею честь быть с опытными хлопцами, которые имеют боевой опыт, у которых я могу очень многому научиться", – отметил он.

По словам экс-депутата, контактные бои как таковые не ведутся, в боевых действиях больше задействованы технологии.

"Я очень рад, что Украина имеет такую боевую мощь и такое оружие, с помощью которого мы можем так успешно проводить наши боевые операции", – говорит Юрашс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Бутусов Плюс / YouTube
Контекст:

Юрашс был главой юридической комиссии Сейма и членом партии "Консервативные". Он сложил депутатский мандат в середине марта и решил отправиться защищать Украину добровольцем, сообщает LSM.

19 марта Юрашс дал интервью Сергею Лойко, в котором назвал российско-украинскую войну войной всего цивилизованного мира против агрессора и оккупанта. Интервью Лойко опубликовал в своем Facebook.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Латвия, война, депутаты, война России против Украины
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