Экс-нардеп Марков объявлен в международный розыск

В СБУ отметили, что в отношении политика собрана дополнительная доказательная база, ему объявили о подозрении также по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков); ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он в качестве так называемого эксперта в эфире прокремлевских СМИ публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "освободителях", – сообщили в пресс-центре.

В рамках следствия завершен ряд экспертиз.

"Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты о его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства. В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек не имеет возможности въехать в цивилизованные страны", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе СБУ не упоминается имя подозреваемого, но, судя по опубликованному фото, речь идет об Игоре Маркове.