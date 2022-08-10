Экс-нардеп Марков объявлен в международный розыск

В СБУ отметили, что в отношении политика собрана дополнительная доказательная база, ему объявили о подозрении также по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков); ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
"В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он в качестве так называемого эксперта в эфире прокремлевских СМИ публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "освободителях", – сообщили в пресс-центре.
В рамках следствия завершен ряд экспертиз.
"Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты о его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства. В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек не имеет возможности въехать в цивилизованные страны", – говорится в сообщении.
В пресс-релизе СБУ не упоминается имя подозреваемого, но, судя по опубликованному фото, речь идет об Игоре Маркове.
В октябре 2013 года Марков был арестован по делу об избиении в 2007 году активистов, протестовавших против установления в Одессе памятника Екатерине ІІ. На свободу он вышел в конце февраля 2014 года, после чего выехал в Россию, где принимал участие в работе "Комитета спасения Украины" во главе с экс-премьером Украины Николаем Азаровым.
В августе 2015 года Марков был задержан в Италии по требованию украинского бюро Интерпола и помещен под домашний арест. Киев добивался его экстрадиции на основании постановления Приморского суда Одессы – после начала нового уголовного производства по инциденту 2007 года.
В феврале 2016 года Марков был освобожден из-под домашнего ареста в Италии. После этого он улетел в Москву.
В сентябре 2018 года в прокуратуре Одесской области сообщили, что совместно с СБУ направили бывшему народному депутату сообщение о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности Украины.
В июне 2022 года Маркову объявили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).