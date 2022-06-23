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Экс-нардепу Маркову сообщили о подозрении в коллаборационизме

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Марков бежал из Украины в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения РФ приезжал в Киевскую область с оккупантами
Марков бежал из Украины в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения РФ приезжал в Киевскую область с оккупантами
Скриншот: Бонд, просто Бонд / YouTube

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности экс-нардепу от Партии регионов. Об этом 23 июня проинформировал в Telegram пресс-центр Службы безопасности Украины.

Имени политика в СБУ не называют, но сообщают, что он после начала полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года вместе с оккупантами находился на территории Киевской области.

"Он был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвабадителях". Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны России. В мае 2022 года фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины", – говорится в релизе СБУ.

"Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что речь идет про экс-нардепа Игоря Маркова.

Это подтверждает фото подозреваемого, которого опубликовала пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook
Заблюренный Марков остался узнаваем. Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Кроме того, прокуроры уточнили, что фигурант, как и Марков, жил в Одессе, а в 2014 году выехал из Украины в Россию.

Марков, по данным следствия, был в Киевской области 15–19 марта – примерно за две недели до освобождения региона от оккупантов.

"Кроме того, 15 мая подозреваемый публично выступил на общероссийском телеканале, приняв участие в проведении информационной кампании государства-агрессора. Содержание его выступления было направлено на поддержку временной оккупации части территории Украины Российской Федерацией и созданных ею псевдоорганов. Он публично одобрял действия России и отрицал совершение агрессии в отношении жителей временно оккупированных территорий", – добавили в прокуратуре.

Подозрение Маркову предъявили по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят правоохранители Киева.

Контекст:

В октябре 2013 года Марков был арестован по делу об избиении в 2007 году активистов, протестовавших против установления в Одессе памятника Екатерине ІІ. На свободу он вышел в конце февраля 2014 года, после чего выехал в Россию, где принимал участие в работе "Комитета спасения Украины" во главе с экс-премьером Украины Николаем Азаровым.

В августе 2015 года Марков был задержан в Италии по требованию украинского бюро Интерпола и помещен под домашний арест. Киев добивался его экстрадиции на основании постановления Приморского суда Одессы – после начала нового уголовного производства по инциденту 2007 года.

В феврале 2016 года Марков был освобожден из-под домашнего ареста в Италии. После этого он улетел в Москву.

В сентябре 2018 года в прокуратуре Одесской области сообщили, что совместно с СБУ направили бывшему народному депутату сообщение о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Одесса, Игорь Марков, Киевская область, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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