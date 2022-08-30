Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за сутки вернули свет для 20 тысяч семей

В частности, на Донбассе удалось вернуть свет для 13 тысяч семей в Краматорском, Покровском, Бахмутском и Волновахском районах.

Кроме того, 29 августа энергетикам удалось возобновить электроснабжение в 35 населенных пунктах Днепропетровской области после обстрелов накануне. Снова со светом – более 6 тысяч семей в Никопольском районе, а также в Широковской и Покровской общинах Криворожского и Синельниковского районов.

Сейчас без электроснабжения остаются 92 населенных пункта, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления – авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.