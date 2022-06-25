Энергетики вернули свет еще для почти 7 тыс. семей в зоне боевых действий в Донецкой области – ДТЭК

"В Донецкой области продолжаются массированные обстрелы, продолжаются авиа- и ракетные удары. Мы просим дончан с пониманием относиться к проблемам с электропитанием, поскольку боевые действия постоянно разрушают электроинфраструктуру региона, особенно на севере области", – заявили в ДТЭК.
Без света остается 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
"Специалисты ДТЭК "Донецкие электросети" непрерывно работают уже 122-е сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.