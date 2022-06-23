Энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в зоне боевых действий на Донбассе – ДТЭК

"Несмотря на обстрелы, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли полностью или частично восстановить электропитание в 15 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом – 12 424 домохозяйства", – отметили в компании.

Без электроснабжения остаются 322 населенных пункта Донецкой области. В компании говорят, что самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 120-е сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – отметили в компании.

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