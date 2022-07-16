Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч семей в Донецкой области

В течение суток энергетики вернули электроснабжение 17 тысячам домохозяйств в 18 населенных пунктах Донбасса.

"Энергетики вернули свет в Торецкой (7,2 тысячи семей), Марьинской (5,4 тысячи семей), Авдеевской (1,7 тысячи семей), Бахмутской (1,2 тысячи семей) общинах. Все эти общины постоянно находятся под обстрелами, страдают от ракетных и авиаударов. Энергетики восстанавливают электропитание как только это становится возможным и военные дают разрешение", – отмечают в ДТЭК.

Из-за боевых действий без света остаются 332 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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