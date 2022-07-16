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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч семей в Донецкой области

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Из-за боевых действий без света остаются 332 населенных пункта Донецкой области
Из-за боевых действий без света остаются 332 населенных пункта Донецкой области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти для 17 тысяч семей в Торецкой, Марьинской, Авдеевской и Бахмутской общинах Донецкой области, пострадавших от обстрелов накануне. Об этом сообщили в Facebook компании ДТЭК Рината Ахметова.

В течение суток энергетики вернули электроснабжение 17 тысячам домохозяйств в 18 населенных пунктах Донбасса.

"Энергетики вернули свет в Торецкой (7,2 тысячи семей), Марьинской (5,4 тысячи семей), Авдеевской (1,7 тысячи семей), Бахмутской (1,2 тысячи семей) общинах. Все эти общины постоянно находятся под обстрелами, страдают от ракетных и авиаударов. Энергетики восстанавливают электропитание как только это становится возможным и военные дают разрешение", – отмечают в ДТЭК.

Из-за боевых действий без света остаются 332 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/pfbid02XQBFSu2YHLQiVYmu3HRugb95rbR2jbGgf3JEhyUmgprqqR4ZQ3NeuSgguFy3UJg4l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, война России против Украины
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