Войну можно завершить до конца года – Резников

Резников: Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, завершение войны до конца года реально, если партнеры Украины продолжат предоставлять помощь стране, "абсолютно не сомневаясь, что они помогают победителю".

"Они раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали. Но когда они поверили, что победа Украины – абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы. Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы по контрнаступлению с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций [против России]. Это серьезный общемировой проект", – добавил министр.

На вопрос, не является ли "фигурой речи" фраза о завершении войны до конца года, Резников отметил: "Это возможно абсолютно".

"Я могу это сказать, хоть я и юрист, но который уже немножко с военными общается: даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года", – добавил он.

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