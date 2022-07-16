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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войну можно завершить до конца года – Резников

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Резников: Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года
Резников: Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Войну, которую Россия развязала против Украины, можно завершить до конца года. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью "ВВС News Україна", вышедшем 15 июля.

По его словам, завершение войны до конца года реально, если партнеры Украины продолжат предоставлять помощь стране, "абсолютно не сомневаясь, что они помогают победителю".

"Они раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали. Но когда они поверили, что победа Украины – абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы. Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы по контрнаступлению с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций [против России]. Это серьезный общемировой проект", – добавил министр.

На вопрос, не является ли "фигурой речи" фраза о завершении войны до конца года, Резников отметил: "Это возможно абсолютно".

"Я могу это сказать, хоть я и юрист, но который уже немножко с военными общается: даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сейчас боевые действия ведутся на востоке и юге Украины.

27 июля, обращаясь к лидерам G7 президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать все возможное, чтобы положить конец вторжению России в Украину до конца года.

В интервью, опубликованном 8 июля, Зеленский заявил, что военная часть конфликта с РФ может закончиться в 2022 году. Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий, а ответственность за развязывание войны против Украины несет лично президент РФ Владимир Путин, подчеркнул он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины
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