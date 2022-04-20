Энергетики за сутки вернули свет 9 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Без электроснабжения остаются еще 227 населенных пунктов в Донецкой области Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

В Киевской области свет вернули в 3084 дома в 22 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также энергетики полностью запитали по основной сети Броварской район, откуда Вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.

"Снова со светом Великодимерская и Калиновская общины, а также села Барышевской общины. В этих населенных пунктах сейчас продолжаются локальные работы: энергетики заменяют опоры, ремонтируют трансформаторы и прорабатывают заявки вернувшихся домой потребителей – специалисты подключают их к восстановленной сети", – сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области за сутки свет вернули почти 6,5 тыс. семей, отметили в компании.

"Несмотря на усиление боевых действий в регионе, аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" в сутки подключили к электроснабжению 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах Донецкой области", – заявили в пресс-службе.

Без электроснабжения остаются еще 227 населенных пунктов в Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты линий.