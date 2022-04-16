Энергетики вернут свет всем потребителям Киевской области до 1 июня – ДТЭК

"По состоянию на сегодняшний день в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередачи. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки по Киевской области 16 апреля.
В ДТЭК сообщили, что для ускорения работ привлекли дополнительные аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.
"Основная задача компании – максимально быстро вернуть электроэнергию жителям Киевской области, поэтому сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме, что потребует больше времени и финансовых ресурсов. За последние сутки электромонтеры компании возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области и сейчас ведутся работы еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов", – сказано в сообщении.
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В Ирпене энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу ключевой подстанции, которая снабжала светом большую часть города. Также энергетики возобновили электроснабжение в Буче – в частности, центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В освобожденных населенных пунктах полиция и спасатели проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.
В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской обладминистрации Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".