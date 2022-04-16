ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернут свет всем потребителям Киевской области до 1 июня – ДТЭК

Сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме
Сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК Рината Ахметова завершит ремонты разрушенных оккупантами электросетей и возобновит электроснабжение всем жителям Киевской области до 1 июня. Об этом говорится в сообщении компании.

"По состоянию на сегодняшний день в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередачи. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки по Киевской области 16 апреля.

В ДТЭК сообщили, что для ускорения работ привлекли дополнительные аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.

"Основная задача компании – максимально быстро вернуть электроэнергию жителям Киевской области, поэтому сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме, что потребует больше времени и финансовых ресурсов. За последние сутки электромонтеры компании возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области и сейчас ведутся работы еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Ирпене энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу ключевой подстанции, которая снабжала светом большую часть города. Также энергетики возобновили электроснабжение в Буче – в частности, центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В освобожденных населенных пунктах полиция и спасатели проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.

В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской обладминистрации Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".

Теги: Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, война России против Украины, Максим Тимченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо G
Дмитрий ГОРДОН
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16 G
Дмитрий ГОРДОН
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (312851)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (180681)
3
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (83125)
4
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (67409)
5
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами (61221)
6
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (53384)
7
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу (40245)
8
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука (38103)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS