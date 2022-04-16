Энергетики вернут свет всем потребителям Киевской области до 1 июня – ДТЭК

Сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме Фото: dtek.com

"По состоянию на сегодняшний день в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередачи. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки по Киевской области 16 апреля.

В ДТЭК сообщили, что для ускорения работ привлекли дополнительные аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.

"Основная задача компании – максимально быстро вернуть электроэнергию жителям Киевской области, поэтому сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме, что потребует больше времени и финансовых ресурсов. За последние сутки электромонтеры компании возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области и сейчас ведутся работы еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов", – сказано в сообщении.

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