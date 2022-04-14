ДТЭК Ахметова вернул свет почти 40 тыс. семьям в освобожденных от оккупантов районах Киевской области

"Работы продолжаются каждый день. И как только это возможно, электроснабжение возобновляется в населенных пунктах. В целом за этот период удалось вернуть свет более чем 38 тыс. домам в Киевской области", – сказал он.

Гелюх добавил, что сейчас поврежденными остаются более 1600 километров электросетей, а восстановление электроснабжения возможно только там, где уже прошло разминирование.

Кроме того, по его словам, вернуть свет жителям Ирпеня можно будет после того, как ДТЭК возобновит электроснабжение в крупных электросетях.

ДТЭК уже возобновил электроснабжение объектов критической инфраструктуры Ирпеня – водоканала, заведений здравоохранения и пожарной части.