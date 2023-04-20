Ермак о новой помощи США: Это инвестиция в победу демократии. И победить можно только силой

О предоставлении очередного пакета на сумму $325 млн Белый дом объявил 19 апреля, в него вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты и другое оружие.

"Это инвестиция демократии в победу над автократией. Также мы понимаем, что это противостояние значительно шире битвы мировоззрений. Ибо это борьба порядка и системы правил против насилия и беспорядка. Победить можно только силой", – написал Ермак.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter также выразил признательность американцам за вклад в украинскую оборону.

"В подобных ситуациях мне вспоминаются слова [президента США Франклина] Рузвельта: "Мы должны быть великим арсеналом демократии". Это было 80 лет назад, и это продолжается до сих пор. Украина придерживается принципа, что демократия должна защищать себя", – отметил он.

In situations like this, I am reminded of FDR's words: "We must be the great arsenal of democracy." That was 80 years ago, and it is still the case today.

Ukraine adheres to the principle that democracy should defend itself.

Thank you to @SecDef and the American people for… pic.twitter.com/SMY5CRT0Ok — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023