Ермак о новой помощи США: Это инвестиция в победу демократии. И победить можно только силой

О предоставлении очередного пакета на сумму $325 млн Белый дом объявил 19 апреля, в него вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты и другое оружие.
"Это инвестиция демократии в победу над автократией. Также мы понимаем, что это противостояние значительно шире битвы мировоззрений. Ибо это борьба порядка и системы правил против насилия и беспорядка. Победить можно только силой", – написал Ермак.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter также выразил признательность американцам за вклад в украинскую оборону.
"В подобных ситуациях мне вспоминаются слова [президента США Франклина] Рузвельта: "Мы должны быть великим арсеналом демократии". Это было 80 лет назад, и это продолжается до сих пор. Украина придерживается принципа, что демократия должна защищать себя", – отметил он.
In situations like this, I am reminded of FDR's words: "We must be the great arsenal of democracy." That was 80 years ago, and it is still the case today.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023
Ukraine adheres to the principle that democracy should defend itself.
Thank you to @SecDef and the American people for… pic.twitter.com/SMY5CRT0Ok
По данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США выделили Украине военной помощи на $34,5 млрд.