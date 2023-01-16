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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это ад. Как собаки живем". Оккупантам говорят, что они смогут уехать из зоны боевых действий в Украине раненым или убитым – ГУР МО

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РФ за время вторжения потеряла в Украине около 115 290 военнослужащих
РФ за время вторжения потеряла в Украине около 115 290 военнослужащих
Фото: ЕРА (архив)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 15 января опубликовало в Facebook перехват разговора российских оккупантов, согласно которому представители оккупационной армии могут покинуть фронт или раненым или мертвым.

В разговоре с собеседником оккупант рассказал, что на фронте второй месяц, также жаловался на обеспечение. 

"Это не война, нах...й, это, бл...дь, ад ...бучий: ни обеспечения, ни...уя нет. Как собаки живем по ямам, по говну всякому шаро...бимся. Так еще и воевать приходится", – так он описал свою службу в оккупационной армии. 

По словам этого военнослужащего он видел украинских военнослужащих, когда те зашли в село под Сватово Луганской области – оккупанты там мародерили. Мародерство этот россиянин объяснил словами, что "жрать-то че-то надо". 

"Мы как попали в жопу, так и с этой жопы до сих пор не вылезали. Мы два дня здесь сидели в подвале частного дома разрушенного, жрали сырую картошку. Здесь мы нах..й никому ненужные сидим…Единственный вариант, чтобы меня отсюда выдернуть – это через отношение в другую воинскую часть. Если часть меня ждет – меня выдернут в Россию. По-другому, мне сказали, я отсюда смогу уехать либо 300-м, либо 200-м", – добавил он. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1123385894985857/

Контекст:

Согласно данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 115 290 российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, Сватово, мародеры, война России против Украины, военнослужащий, ГУР Минобороны Украины, картошка, россияне
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