"Это ад. Как собаки живем". Оккупантам говорят, что они смогут уехать из зоны боевых действий в Украине раненым или убитым – ГУР МО

В разговоре с собеседником оккупант рассказал, что на фронте второй месяц, также жаловался на обеспечение.

"Это не война, нах...й, это, бл...дь, ад ...бучий: ни обеспечения, ни...уя нет. Как собаки живем по ямам, по говну всякому шаро...бимся. Так еще и воевать приходится", – так он описал свою службу в оккупационной армии.

По словам этого военнослужащего он видел украинских военнослужащих, когда те зашли в село под Сватово Луганской области – оккупанты там мародерили. Мародерство этот россиянин объяснил словами, что "жрать-то че-то надо".

"Мы как попали в жопу, так и с этой жопы до сих пор не вылезали. Мы два дня здесь сидели в подвале частного дома разрушенного, жрали сырую картошку. Здесь мы нах..й никому ненужные сидим…Единственный вариант, чтобы меня отсюда выдернуть – это через отношение в другую воинскую часть. Если часть меня ждет – меня выдернут в Россию. По-другому, мне сказали, я отсюда смогу уехать либо 300-м, либо 200-м", – добавил он.