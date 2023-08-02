Фонд Ахметова отправил более 6 тыс. продуктовых наборов в Селидово и Новогродовку

"Враг ежедневно обстреливает соседние общины. Близость к линии фронта влечет за собой и бытовые трудности. Именно поэтому продовольственная поддержка необходима для многих местных жителей. В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – отметили в Фонде.

Контекст: С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Фонд передал более 263 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Получателями помощи стали более 18 млн человек.