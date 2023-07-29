В прифронтовом Славянске продолжают получать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

"В их состав входят питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Для людей, получающих их, это ожидаемая и важная поддержка. Гуманитарная ситуация в прифронтовом городе напряженная и далеко не у всех семей есть возможность купить самое необходимое", – отметили в пресс-службе.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 263 тыс. продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".