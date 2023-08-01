В Звановке Донецкой области продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Ахметова

"Звановка – один из поселков Донецкой области, расположенный на линии фронта. Выдачи продолжаются также в Дружковке. Всего в этот регион Фонд недавно направил почти 4,5 тыс. продуктовых наборов. В каждом наборе – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – говорится в сообщении организации.

Контекст: По данным пресс-службы с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Фонд Ахметова передал более 263 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто эвакуировался из региона; с 2014-го Фонд передал 13 млн продуктовых наборов. Получателями помощи стали более 18 млн человек.