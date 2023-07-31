Государственные энергокомпании и ДТЭК Ахметова прошлой зимой удержали энергосистему – Financial Times

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко: В прошлом году важными были не вопросы денег или прибыли, главным был вопрос выживания Фото: pravda.com.ua

"В прошлом году важными были не вопросы денег или прибыли, главным был вопрос выживания", – цитирует Financial Times слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

В преддверии зимы вопрос повторения попыток сорвать работу энергетической отрасли Украины продолжает вызывать беспокойство. Сегодня большая часть работы компании бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК направлена на усиление защиты от атак, а также на ремонт пострадавших станций и обеспечение запасов оборудования, пишут авторы статьи.

Кроме того, генеральный директор ДТЭК сосредоточен на международном поиске и сборе средств на восстановление и модернизацию энергосистемы Украины.

"Компания инвестирует в "зеленую" инфраструктуру, включая ветряную электростанцию всего в 100 км от линии фронта. Хотя сейчас некоторые из них были потеряны на оккупированной территории, большее количество возобновляемых источников энергии будет иметь ключевое значение для будущей энергетической безопасности Украины, включая возможность экспортировать больше чистой энергии в Европу", – пишут авторы статьи.