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Государственные энергокомпании и ДТЭК Ахметова прошлой зимой удержали энергосистему – Financial Times

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Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко: В прошлом году важными были не вопросы денег или прибыли, главным был вопрос выживания
Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко: В прошлом году важными были не вопросы денег или прибыли, главным был вопрос выживания
Фото: pravda.com.ua

Украинские электростанции прошлой зимой подверглись атакам сотнями ракет, но энергокомпаниям удалось удержать ситуацию под контролем. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times.

"В прошлом году важными были не вопросы денег или прибыли, главным был вопрос выживания", – цитирует Financial Times слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

В преддверии зимы вопрос повторения попыток сорвать работу энергетической отрасли Украины продолжает вызывать беспокойство. Сегодня большая часть работы компании бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК направлена на усиление защиты от атак, а также на ремонт пострадавших станций и обеспечение запасов оборудования, пишут авторы статьи.

Кроме того, генеральный директор ДТЭК сосредоточен на международном поиске и сборе средств на восстановление и модернизацию энергосистемы Украины.

"Компания инвестирует в "зеленую" инфраструктуру, включая ветряную электростанцию всего в 100 км от линии фронта. Хотя сейчас некоторые из них были потеряны на оккупированной территории, большее количество возобновляемых источников энергии будет иметь ключевое значение для будущей энергетической безопасности Украины, включая возможность экспортировать больше чистой энергии в Европу", – пишут авторы статьи.

Контекст:

В рамках подготовки к зиме компания ДТЭК уже починила семь энергоблоков ТЭС, еще семь сейчас ремонтируют. Всего до конца года ДТЭК планирует починить 27 энергоблоков ТЭС.

Тимченко сообщал, что финансирование ремонтов компания частично покрывает из собственных средств, часть пытается получить кредитами по государственной программе "5%–7%–9%". "Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к этой зиме. Это наш главный приоритет", – подчеркнул руководитель ДТЭК.

Теги: ДТЭК, ремонт, Максим Тимченко, энергосистема, восстановление
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