Шмыгаль: Украина на 60% готова к отопительному сезону

По словам главы Кабмина, уже отремонтированы четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков тепловых электростанций, шесть гидроагрегатов.

Шмыгаль отметил, что с начала года в Украине также отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных ТЭС, ТЭЦ, котельных.

"Для восстановления, ремонтов и защиты объектов энергетики только Госагентству по восстановлению выделили 10 млрд грн. Также получаем помощь от США в размере $897 млн – это средства на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы. Работает европейский Фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого получено уже €166 млн. Средства есть, важно вовремя провести все запланированные мероприятия", – подчеркнул премьер, его цитирует сайт правительства.

Как сообщил Шмыгаль, до начала отопительного сезона перед Минэнерго стоит задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности, а до конца года – еще 1,2 ГВт.

Глава Кабмина добавил, что в украинские газохранилища закачано на зиму 11,7 млрд м³ газа (почти 80% от потребности), а на складах есть в наличии 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн.

Вице-премьер-министр – министр по делам общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заверил, что Украина до 1 октября будет технически готова к началу отопительного сезона.