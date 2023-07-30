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Шмыгаль: Украина на 60% готова к отопительному сезону

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В Украине восстановили более 60% поврежденных ТЭС, ТЭЦ, котельных, отметил Шмыгаль
В Украине восстановили более 60% поврежденных ТЭС, ТЭЦ, котельных, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Уровень подготовки Украины к отопительному сезону 2023/2024 года составляет 60%. Об этом 30 июля в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске проинформировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его цитирует "Укринформ".

По словам главы Кабмина, уже отремонтированы четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков тепловых электростанций, шесть гидроагрегатов.

Шмыгаль отметил, что с начала года в Украине также отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных ТЭС, ТЭЦ, котельных.

"Для восстановления, ремонтов и защиты объектов энергетики только Госагентству по восстановлению выделили 10 млрд грн. Также получаем помощь от США в размере $897 млн – это средства на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы. Работает европейский Фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого получено уже €166 млн. Средства есть, важно вовремя провести все запланированные мероприятия", – подчеркнул премьер, его цитирует сайт правительства.

Как сообщил Шмыгаль, до начала отопительного сезона перед Минэнерго стоит задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности, а до конца года – еще 1,2 ГВт.

Глава Кабмина добавил, что в украинские газохранилища закачано на зиму 11,7 млрд м³ газа (почти 80% от потребности), а на складах есть в наличии 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн.

Вице-премьер-министр – министр по делам общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заверил, что Украина до 1 октября будет технически готова к началу отопительного сезона.

Контекст:

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

В Министерстве энергетики Украины отметили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.

Теги: Украина, отопительный сезон, ТЭС, ТЭЦ, ремонт, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, энергосистема, Конгресс местных и региональных властей, восстановление
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