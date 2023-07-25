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Задача Минэнерго – добавить в энергосистему Украины 1,7 ГВт мощности – Шмыгаль

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"Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей, отметил Шмыгаль
"Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей, отметил Шмыгаль
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Украине с начала года отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования. Об этом 25 июля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Продолжаем кампанию по восстановлению [энергетики]... Обеспечиваем усиленную защиту для энергообъектов. Национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. Двигаемся четко в пределах графиков. В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед Министерством энергетики", – сказал премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/265754536161807/

Контекст:

За полгода, с сентября 2022-го, оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

Чтобы пережить лето без отключений, Украине может понадобиться импорт электроэнергии из Европы, отмечал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 4 мая. "Укрэнерго" уже восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, проинформировал глава НЭК 29 мая.

По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".

Теги: Украина, энергетика, правительство, Укрэнерго, электроэнергия, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин, восстановление
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