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Украина продолжит дотировать тариф на электроэнергию через системы субсидий – министр энергетики

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Герман Галущенко: Это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме
Герман Галущенко: Это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Решение о повышении тарифа на электроэнергию в Украине было вынужденным, так как расчеты показывали, что в противном случае энергосистема не сможет восстановиться до следующей зимы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко 14 июля в эфире телеканала ICTV.

По его словам, Украине нужно провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддерживать генерацию и систему передачи электроэнергии до следующего отопительного сезона.

"Ситуация действительно с поднятием цен это тяжелое решение было для нас. Мы просто исходили из того, что расчеты показывали, что мы просто не сможем восстановиться максимально до следующей зимы", – сказал Галущенко.

Он отметил, что даже после повышения размер тарифа – льготный, а реальная стоимость электроэнергии как минимум вдвое больше.

"Государство дотирует этот тариф и будет его дотировать через системы жилищных субсидий. В то же время, это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме", – добавил министр.

Контекст:

30 мая правительство Украины приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

До этого в Украине действовали тарифы на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потреблявших до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объем потребления составлял более 250 кВт-час.

Галущенко заявлял, что тарифы на электроэнергию до конца года больше не повысятся.

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, субсидии, энергосистема, Герман Галущенко
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