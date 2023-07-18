Украина продолжит дотировать тариф на электроэнергию через системы субсидий – министр энергетики

Герман Галущенко: Это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме Фото: Герман Галущенко / Facebook

По его словам, Украине нужно провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддерживать генерацию и систему передачи электроэнергии до следующего отопительного сезона.

"Ситуация действительно с поднятием цен это тяжелое решение было для нас. Мы просто исходили из того, что расчеты показывали, что мы просто не сможем восстановиться максимально до следующей зимы", – сказал Галущенко.

Он отметил, что даже после повышения размер тарифа – льготный, а реальная стоимость электроэнергии как минимум вдвое больше.

"Государство дотирует этот тариф и будет его дотировать через системы жилищных субсидий. В то же время, это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме", – добавил министр.