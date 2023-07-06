Проблему тарифов на воду правительство переложило на общины, люди переплатят миллиарды – политолог Кочетков

"Правительство заставило украинцев компенсировать разницу в тарифе на воду – люди переплатят миллиарды. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что сейчас повышение тарифов на воду для населения неприемлемо. А компенсировать потери водоканалам должны местные общины из своих бюджетов. Самое плохое в этой ситуации то, что Шмыгаль просто решил переложить проблему водоканалов с больной на здоровую голову. То есть заставил общины заплатить миллиарды из их бюджетов на компенсацию водоканалам, перечеркнув финансирование других социальных статей местных бюджетов. Другими словами, граждане все равно заплатят за компенсацию водоканалам. Потому что правительство эту разницу платить отказалось, скинув эту обязанность на местное самоуправление", – заявил эксперт.
Он напомнил, что правительство с 1 июня подняло вдвое тарифы на электроэнергию, что автоматически влечет за собой расходы и на предоставление других коммунальных услуг, в том числе на водоснабжение. Однако традиционно правительство не предусмотрело никаких компенсаторных механизмов, а просто одобрило решение о повышении тарифов на воду.
"После публичной порки правительства от президента [Украины Владимира] Зеленского премьер-министр присоединился к критике… фактически своего же решения о повышении тарифов. Вроде бы и не было того решения правительства. И в результате местные водоканалы остаются критически недофинансированными", – подчеркнул Кочетков.
Он заявил, что перекладывание ответственности на местную власть является ошибочным решением.
"Кто выиграл в этой ситуации? Точно не граждане. Правительству Дениса Шмыгаля следует перестать в любой непонятной ситуации перекладывать все на местную власть. Эффективное государственное управление должно базироваться на других принципах", – резюмировал эксперт.
НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 июля. Комиссия 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотвод для 34 водоканалов в Украине. В результате в среднем по стране тарифы на воду должны были вырасти на 32%. В НКРЭКУ отмечали, что средний размер платежки для семьи из двух-трех человек будет достигать 256 грн в месяц и рост составит 62 грн в месяц.
В комиссии заявляли, что решение обусловлено увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%, повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%, ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам – 60%. Кроме того, была учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.
Шмыгаль заявил 1 июля, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра роста цен.
Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день раскритиковал НКРЭКУ за повышение тарифов на воду, назвав его "позорным" и "непрофессиональным".
3 июля НКРЭКУ отменила свое решение.