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ПОЛИТИКА

Реакция властей на решение НКРЭКУ об изменении тарифов на воду – просто повод для пиара – директор “Института города”

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Александр Сергиенко: Обычно любая власть использует для пиара новости приятные, но, оказывается, можно прославлять себя и на плохих новостях
Александр Сергиенко: Обычно любая власть использует для пиара новости приятные, но, оказывается, можно прославлять себя и на плохих новостях
Фото: segodnya.ua

Объявление властями решения НКРЭКУ о повышении тарифов на воду позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством является пиаром и популизмом, написал в своей колонке на сайте "Обозреватель" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, объявляла новые тарифы именно по утвержденной правительством методике. Чтобы тарифы были обоснованными, следует поощрять водоканалы к снижению себестоимости и строго контролировать учет результатов их деятельности, считает Сергиенко.

“Обычно любая власть использует для пиара новости приятные, но, оказывается, можно прославлять себя и на плохих новостях. Ранее такая тактика была присуща находившимся в оппозиции политсилам, а сейчас ее взяла на личное вооружение действующая власть. Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду было названо "позорным", "непрофессиональным" и не согласованным с правительством. Это означает, что все валовые расходы водоканалов (то есть все их прихоти) включаются в тариф”, – заявил эксперт.

По его словам, для того чтобы тарифы были обоснованными, следует устанавливать их на уровне себестоимости, тогда это будет стимулировать водоканалы к ее снижению, чтобы получить большую прибыль. Также следует взять под строгий контроль учет результатов деятельности водоканалов, считает Сергиенко. Однако последние заявления властей относительно тарифов на воду следует расценивать как популизм, убежден он.

“Неужели на этом можно получить электоральные баллы? Неужели можно считать людей идиотами, которые все "схавают"? Неужели украинцы не понимают, что расплачиваться за собственную политическую доверчивость и банальный популизм нынешней власти придется им самим?” – написал директор “Института города”.

Контекст:

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 июля. Комиссия 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотвод для 34 водоканалов в Украине. В результате в среднем по стране тарифы на воду должны были вырасти на 32%. В НКРЭКУ отмечали, что средний размер платежки для семьи из двух-трех человек будет достигать 256 грн в месяц и рост составит 62 грн в месяц.

В комиссии заявляли, что решение обусловлено увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%, повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%, ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам – 60%. Кроме того, была учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 1 июля, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра роста цен.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НКРЭКУ за повышение тарифов на воду, назвав его "позорным" и "непрофессиональным".  

После выступления Зеленского НКРЭКУ отменила свое решение.

Теги: правительство, водоснабжение, вода, тарифы, водоотведение, НКРЭКУ, власть
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