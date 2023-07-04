Реакция властей на решение НКРЭКУ об изменении тарифов на воду – просто повод для пиара – директор “Института города”

Александр Сергиенко: Обычно любая власть использует для пиара новости приятные, но, оказывается, можно прославлять себя и на плохих новостях Фото: segodnya.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, объявляла новые тарифы именно по утвержденной правительством методике. Чтобы тарифы были обоснованными, следует поощрять водоканалы к снижению себестоимости и строго контролировать учет результатов их деятельности, считает Сергиенко.

“Обычно любая власть использует для пиара новости приятные, но, оказывается, можно прославлять себя и на плохих новостях. Ранее такая тактика была присуща находившимся в оппозиции политсилам, а сейчас ее взяла на личное вооружение действующая власть. Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду было названо "позорным", "непрофессиональным" и не согласованным с правительством. Это означает, что все валовые расходы водоканалов (то есть все их прихоти) включаются в тариф”, – заявил эксперт.

По его словам, для того чтобы тарифы были обоснованными, следует устанавливать их на уровне себестоимости, тогда это будет стимулировать водоканалы к ее снижению, чтобы получить большую прибыль. Также следует взять под строгий контроль учет результатов деятельности водоканалов, считает Сергиенко. Однако последние заявления властей относительно тарифов на воду следует расценивать как популизм, убежден он.

“Неужели на этом можно получить электоральные баллы? Неужели можно считать людей идиотами, которые все "схавают"? Неужели украинцы не понимают, что расплачиваться за собственную политическую доверчивость и банальный популизм нынешней власти придется им самим?” – написал директор “Института города”.