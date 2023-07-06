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Шмыгаль считает, что тарифы на воду в Украине не должны расти. Он предложил "компромисс", чтобы "не обременять кошельки" граждан

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Шмыгаль: Я убежден, что до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительное бремя
Шмыгаль: Я убежден, что до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительное бремя
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 июля в эфире национального телемарафона заявил, что Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифа на водоснабжение без обсуждения с Кабмином. Запись комментария обнародовала пресс-служба украинского правительства.

"Конечно же, мы, как и все люди вокруг, были возмущены, – отметил премьер. – Очень важный момент – тариф рос более чем на 32%". И важно, что местные бюджеты при этом на сегодняшний день накопили более 150 млрд грн на своих счетах. Фактически мы говорим, что местные бюджеты отдельных общин имеют сегодня возможности обеспечивать дополнительным финансированием коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, и не поднимать тариф для людей, чтобы не давать лишнего бремени на платежки людей, на кошельки людей".

В НКЭРКУ аргументировали повышение тарифа в том числе ростом цен на электричество. Шмыгаль уверяет, что для водоканалов тариф на электричество не повышали. 

Он еще раз акцентировал внимание на возможности местных бюджетов поддержать водоканалы и добавил, что НКРЭКУ "прислушалась" к правительству. 

"Конечно же, мы дальше будем уже совместно работать общей командой. Но так же, как и другие тарифы – на тепло на горячую воду, – я убежден, что до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", – продолжил премьер. 

По его мнению, местная власть вместе с водоканалами должна решить эту проблему. 

"Это тот компромисс, который местные бюджеты могли бы взять на себя", – добавил Шмыгаль. 

Ведущая уточнила, означает ли это, что в ближайшее время не стоит ожидать повышения тарифов на холодную воду. 

"НКРЭКУ – независимый орган от правительства, но во время войны мы должны работать как единая команда, я убежден, что в будущем мы будем согласовывать все решения, будем правильно и заранее коммуницировать их с обществом для того, чтобы люди были готовы к этому. Будем искать механизмы, как компенсировать – через субсидийные механизмы, через местные бюджеты. Есть достаточно инструментов и у правительства, и в местных бюджетах, и у НКРЭКУ для того, чтобы не возлагать на людей лишнее бремя", – ответил Шмыгаль.

Контекст:

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду с 1 июля. Комиссия 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотвод для 34 водоканалов в Украине. В результате в среднем по стране тарифы на воду должны были вырасти на 32%. В НКРЭКУ отмечали, что средний размер платежки для семьи из двух-трех человек будет достигать 256 грн в месяц и рост составит 62 грн в месяц.

В комиссии заявляли, что решение обусловлено увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%, повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%, ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам – 60%. Кроме того, была учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.

Шмыгаль заявил 1 июля, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра роста цен.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день раскритиковал НКРЭКУ за повышение тарифов на воду, назвав его "позорным" и "непрофессиональным".  

3 июля НКРЭКУ отменила свое решение.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: водоснабжение, вода, тарифы, НКРЭКУ, теплоснабжение
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