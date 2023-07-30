Зеленский: Очевидно, что осенью и зимой враг повторит террор против энергетики Украины. Мы должны быть готовы

"Очевидно, что этой осенью и, очевидно, может так случиться, что и зимой враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Мы должны быть готовы в любом случае к этому как на государственном уровне, на высшем, [так и на уровне] каждой общины, города, села, городка. Это очень важно", – сказал президент.
Защиту украинской энергетики от российского террора он назвал одной из магистральных тем заседания Конгресса.
"Два элемента защиты нашей энергетики от российского террора: физическая (то есть практическая, конкретная) защита объектов энергетики от ударов ракет, от ударов иранский, других дронов, а также от диверсий и кибератак", – отметил Зеленский.
По его словам, управление энергетической системой и ее частями, что обеспечит генерацию энергии и ее распределение, должно работать в том числе в условиях войны и в условиях террора.
"На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность общин – это, наверное, максимальное содействие силам обороны и безопасности, правительству Украины, прошу помогать чиновникам в защите энергетики, а также [обеспечить] максимальный уровень готовности общин к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", – подчеркнул Зеленский.
Он заявил, что государство готово на своем уровне делать конкретные шаги для этого.
За полгода, с сентября 2022-го, оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.
12 февраля 2023 года компания "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
"Укрэнерго" уже восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, информировал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 29 мая.
По его словам, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".