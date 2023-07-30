ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Очевидно, что осенью и зимой враг повторит террор против энергетики Украины. Мы должны быть готовы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский заявил, что на центральном уровне сделаюм все возможное для защиты энергетики
Зеленский заявил, что на центральном уровне сделаюм все возможное для защиты энергетики
Фото: president.gov.ua

Государственные и местные власти должны быть готовы к возможным ударам российских террористов по энергосистеме Украины осенью и зимой. Об этом 30 июля в Ивано-Франковск на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео он опубликовал в Telegram.

"Очевидно, что этой осенью и, очевидно, может так случиться, что и зимой враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Мы должны быть готовы в любом случае к этому как на государственном уровне, на высшем, [так и на уровне] каждой общины, города, села, городка. Это очень важно", – сказал президент.

Защиту украинской энергетики от российского террора он назвал одной из магистральных тем заседания Конгресса.

"Два элемента защиты нашей энергетики от российского террора: физическая (то есть практическая, конкретная) защита объектов энергетики от ударов ракет, от ударов иранский, других дронов, а также от диверсий и кибератак", – отметил Зеленский.

По его словам, управление энергетической системой и ее частями, что обеспечит генерацию энергии и ее распределение, должно работать в том числе в условиях войны и в условиях террора.

"На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность общин – это, наверное, максимальное содействие силам обороны и безопасности, правительству Украины, прошу помогать чиновникам в защите энергетики, а также [обеспечить] максимальный уровень готовности общин к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что государство готово на своем уровне делать конкретные шаги для этого.

Контекст:

За полгода, с сентября 2022-го, оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, Украина испытывала дефицит мощности и весь осенне-зимний период пыталась стабилизировать энергосистему.

12 февраля 2023 года компания "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

"Укрэнерго" уже восстановила функционал около 70% объектов, поврежденных из-за российских обстрелов, информировал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 29 мая.

По его словам, дефицит электроэнергии будет ощущаться в энергосистеме Украины в течение летних месяцев, а также следующей зимой, но "это не означает аварийные отключения".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, оборона, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, ракеты, кибератака, заседание, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
Галина ГРИШИНА
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
Галина ГРИШИНА
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Галина ГРИШИНА
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (437681)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (122832)
3
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (77570)
4
35-летняя бывшая жена 63-летнего Ярославского снялась в белом купальнике. Фото (48036)
5
Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару (46954)
6
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (46671)
7
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото (44513)
8
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (42538)
 
 
 
 