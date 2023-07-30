Зеленский: Очевидно, что осенью и зимой враг повторит террор против энергетики Украины. Мы должны быть готовы

Зеленский заявил, что на центральном уровне сделаюм все возможное для защиты энергетики Фото: president.gov.ua

"Очевидно, что этой осенью и, очевидно, может так случиться, что и зимой враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Мы должны быть готовы в любом случае к этому как на государственном уровне, на высшем, [так и на уровне] каждой общины, города, села, городка. Это очень важно", – сказал президент.

Защиту украинской энергетики от российского террора он назвал одной из магистральных тем заседания Конгресса.

"Два элемента защиты нашей энергетики от российского террора: физическая (то есть практическая, конкретная) защита объектов энергетики от ударов ракет, от ударов иранский, других дронов, а также от диверсий и кибератак", – отметил Зеленский.

По его словам, управление энергетической системой и ее частями, что обеспечит генерацию энергии и ее распределение, должно работать в том числе в условиях войны и в условиях террора.

"На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность общин – это, наверное, максимальное содействие силам обороны и безопасности, правительству Украины, прошу помогать чиновникам в защите энергетики, а также [обеспечить] максимальный уровень готовности общин к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что государство готово на своем уровне делать конкретные шаги для этого.