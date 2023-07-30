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ПОЛИТИКА

"Они за Украину, или им будет сложно в Украине". Зеленский призвал нардепов принять все законы, необходимые для открытия переговоров с ЕС о членстве

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Зеленский говорил в начале июля, что Украина рассчитывает в декабре начать переговоры о вступлении в ЕС
Зеленский говорил в начале июля, что Украина рассчитывает в декабре начать переговоры о вступлении в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске 30 июля была представлена работа Киева по формуле мира, гарантиям безопасности для Украины на время до вступления в НАТО, переговорам с Альянсом и с ЕС. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ.

По словам Зеленского, люди "должны понимать детали нашей международной политики и есть часть, в которой могут помочь".

"В частности, с тем, чтобы у народных депутатов Украины был ощутимый стимул работать ради необходимых Украине решений. Должны быть приняты все законы, необходимые для открытия переговоров с Евросоюзом. И если кто-то не готов в Верховной Раде Украины работать положительно, он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны почувствовать соответствующее отношение к себе: или они за Украину, или им будет сложно в Украине", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/953249062631854/

Зеленский говорил в начале июля, что Украина рассчитывает в декабре начать переговоры о вступлении в ЕС.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Зеленский 1 июня 2023 года заявил, что Украина близка к выполнению рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.

Теги: Верховная Рада, Украина, переговоры, народные депутаты, Европейский союз, Владимир Зеленский, закон, президент, Евросоюз, ЕС, вступление Украины в ЕС
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