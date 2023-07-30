"Они за Украину, или им будет сложно в Украине". Зеленский призвал нардепов принять все законы, необходимые для открытия переговоров с ЕС о членстве

Зеленский говорил в начале июля, что Украина рассчитывает в декабре начать переговоры о вступлении в ЕС Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, люди "должны понимать детали нашей международной политики и есть часть, в которой могут помочь".

"В частности, с тем, чтобы у народных депутатов Украины был ощутимый стимул работать ради необходимых Украине решений. Должны быть приняты все законы, необходимые для открытия переговоров с Евросоюзом. И если кто-то не готов в Верховной Раде Украины работать положительно, он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны почувствовать соответствующее отношение к себе: или они за Украину, или им будет сложно в Украине", – подчеркнул президент.

Зеленский говорил в начале июля, что Украина рассчитывает в декабре начать переговоры о вступлении в ЕС.