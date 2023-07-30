"Брусчаткой мы врага не выгоним". Зеленский заявил, что местные бюджеты следует тратить по-государственному

"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Мы должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна победить", – написал он.
Президент отметил, что обсуждались также бюджетные вопросы.
"У местных бюджетов есть существенные ресурсы, которые нужно тратить с государственной позиции. Все видят, какие потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно – обороне: помощь нашим воинам, помощь в защите, помощь семьям наших героев и в целом защите жизни", – объяснил Зеленский.
Он также опубликовал видеоотчет о заседании, в ходе которого он подчеркнул, что приоритет бюджетов – оборона.
"Сейчас точно не время для замены брусчатки, пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти. Брусчаткой мы врага не выгоним из нашего государства", – заявил Зеленский.
Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).
В марте Рада увеличила расходы госбюджета на более чем 500 млрд грн. Большую часть средств планировалось направить на финансирование сферы обороны.