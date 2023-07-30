"Брусчаткой мы врага не выгоним". Зеленский заявил, что местные бюджеты следует тратить по-государственному

"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Мы должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна победить", – написал он.

Президент отметил, что обсуждались также бюджетные вопросы.

"У местных бюджетов есть существенные ресурсы, которые нужно тратить с государственной позиции. Все видят, какие потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно – обороне: помощь нашим воинам, помощь в защите, помощь семьям наших героев и в целом защите жизни", – объяснил Зеленский.

Он также опубликовал видеоотчет о заседании, в ходе которого он подчеркнул, что приоритет бюджетов – оборона.

"Сейчас точно не время для замены брусчатки, пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти. Брусчаткой мы врага не выгоним из нашего государства", – заявил Зеленский.