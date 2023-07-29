Зеленский объяснил, почему наложил вето на законопроект о финансировании музея Голодомора

В тексте отмечается, что сейчас первоочередным заданием и обязательством государства является надлежащее обеспечение нацбезопасности и обороны для отпора вооруженной агрессии. В частности, речь об обеспечении нужд сил обороны в вооружении, технике, питании и так далее.
"Считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего тех, которые приближают победу Украины, поэтому предлагаю закон отклонить", – говорится в вето президента.
Железняк подчеркивает, что вето бывает техническое (когда есть потребность в правках) или полное (когда в целом отклоняют закон). В этом случае речь о полноценном вето, поэтому Раде надо набрать более 300 голосов, чтобы преодолеть его. Депутат уверен, что парламенту не удастся собрать нужное количество.
Законопроекта №9437 об изменениях в госбюджет на 2023 год, в котором предлагалось выделить 573,9 млн грн на завершение строительства музея Голодомора, Верховная Рада приняла 13 июля.
Такое решение парламентариев в военное время сильно возмутило украинское общество, в результате чего президент инициировал увольнение главы Минкульта Александра Ткаченко (министр считал необходимым завершение строительства музея, о чем говорил в интервью "Радіо Свобода"). Рада уволила Ткаченко 27 июля.
28 июля стало известно, что Зеленский наложил вето на закон и вернул его в парламент со своими предложениями.