Зеленский объяснил, почему наложил вето на законопроект о финансировании музея Голодомора

Зеленский объяснил, что сейчас все усилия власти должны быть направлены на принятие решений, которые приближают победу Украины Фото: president.gov.ua

В тексте отмечается, что сейчас первоочередным заданием и обязательством государства является надлежащее обеспечение нацбезопасности и обороны для отпора вооруженной агрессии. В частности, речь об обеспечении нужд сил обороны в вооружении, технике, питании и так далее.

"Считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего тех, которые приближают победу Украины, поэтому предлагаю закон отклонить", – говорится в вето президента.

Железняк подчеркивает, что вето бывает техническое (когда есть потребность в правках) или полное (когда в целом отклоняют закон). В этом случае речь о полноценном вето, поэтому Раде надо набрать более 300 голосов, чтобы преодолеть его. Депутат уверен, что парламенту не удастся собрать нужное количество.