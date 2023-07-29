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Зеленский объяснил, почему наложил вето на законопроект о финансировании музея Голодомора

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Зеленский объяснил, что сейчас все усилия власти должны быть направлены на принятие решений, которые приближают победу Украины
Зеленский объяснил, что сейчас все усилия власти должны быть направлены на принятие решений, которые приближают победу Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил вето на законопроект о финансировании музея Голодомора тем, что прежде всего надо принимать решения, приближающие победу Украины. Это следует из полного текста вето, который 29 июля опубликовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

В тексте отмечается, что сейчас первоочередным заданием и обязательством государства является надлежащее обеспечение нацбезопасности и обороны для отпора вооруженной агрессии. В частности, речь об обеспечении нужд сил обороны в вооружении, технике, питании и так далее.

"Считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего тех, которые приближают победу Украины, поэтому предлагаю закон отклонить", – говорится в вето президента.

Железняк подчеркивает, что вето бывает техническое (когда есть потребность в правках) или полное (когда в целом отклоняют закон). В этом случае речь о полноценном вето, поэтому Раде надо набрать более 300 голосов, чтобы преодолеть его. Депутат уверен, что парламенту не удастся собрать нужное количество.

Контекст:

Законопроекта №9437 об изменениях в госбюджет на 2023 год, в котором предлагалось выделить 573,9 млн грн на завершение строительства музея Голодомора, Верховная Рада приняла 13 июля.

Такое решение парламентариев в военное время сильно возмутило украинское общество, в результате чего президент инициировал увольнение главы Минкульта Александра Ткаченко (министр считал необходимым завершение строительства музея, о чем говорил в интервью "Радіо Свобода"). Рада уволила Ткаченко 27 июля. 

28 июля стало известно, что Зеленский наложил вето на закон и вернул его в парламент со своими предложениями.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, голод, Владимир Зеленский, вето, законопроект, финансы, финансирование, Ярослав Железняк
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