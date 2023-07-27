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В сети разгорелся скандал из-за травли и.о. директора музея Голодомора. Она подает в суд

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О главе музея Голодомора начали писать посты в соцсетях
О главе музея Голодомора начали писать посты в соцсетях
Фото:Леся Гасиджак / Facebook

В социальных сетях Украины разгорелся скандал из-за обсуждения и.о. директора национального музея Голодомора Леси Гасиджак. Несколько публичных лиц написали посты, касающиеся ее внешнего вида.

Одним из первых это сделал адвокат Клим Братковский. Он опубликовал фотографию Гасиджак из поста Министерства культуры и информационной политики о медиатуре по музею Голодомора.

"Можете называть это бодишеймингом, фетшеймингом и лукизмом, но я считаю, что Музей Голодомора-геноцида должен возглавить военный, который прошел русский плен и знает реально, что такое голод, поэтому он может понять всю суть музея о Голодоморе, а не госпожа Леся Гасиджак", – написал он.

https://www.facebook.com/klimetin/posts/pfbid02u63zCsuWNcWZ2cPvLXbsxRVeSsGq382g7u7E63F8FZUsYABV9RESXZ1oWzL7nANbl

Также о Гасиджак написал волонтер Андрей Боечко (сейчас пост удален). "Нет сомнений, что госпожа Гасиджак является специалистом по теме Голодомора, что ее неестественная полнота является следствием болезни, но это же музей Голодомора... Ну не налазит на голову", – написал он.

Скриншот: Андрій Боєчко / Facebook
Скриншот: Андрій Боєчко / Facebook

Многие пользователи выступили в защиту Гасиджак и осудили такие посты.

"Уже несколько раз вижу очень глупые намеки на исполняющую обязанности директора музея Голодомора Леси Гасиджак. Эти намеки не просто глупы – они отвратительны. Мне за вас стыдно", – написал телеведущий Александр Зинченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.zinchenko/posts/pfbid02Tbg7BN4P35LfEiap16Mc6DzTbhXFJEcVjp2V1LqQ3qwqJcbFATMFSKAqjxQYDURbl

Экс-заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон прокомментировала скандал: "Это просто какое-то днище, у меня нет слов, потому что знаю Лесю как мощного, квалифицированного специалиста в этой тяжелой странице нашей истории. Человека, исследующего и делающего все, чтобы открыть детали Голодомора в Украине. Я не сторонница каких-то конспирологических историй, но весь этот дикий шейм начался после того, как Леся заявила, что СБУ не дает ознакомиться с исследованием количества жертв Голодомора".

https://www.facebook.com/natalka.makogon/posts/pfbid031QLr8dHc8L6C3zVw7wSuU3cZZ6FMjtLotDyR2muvN2Qyr3feWBns9wHGHzfk2oGZl

Журналистка Нина Курята считает, что в волне хейта есть доля сексизма. "Я считаю, что ее буллинг вообще стал возможен именно потому, что она – женщина (а не мужчина). Вы можете вспомнить хотя бы один скандал, где бы за избыточный вес публично были мужчины? Вот и я нет. У нас достаточно много мужчин с объективно избыточным весом в публичном поле – есть среди них и политики, и актеры, и эксперты, и еще многие. Некоторые встревали в скандалы по другим причинам – но и тогда никто не подключал к этим скандалам обсуждение их внешности. Потому что это мужчины. В нашем обществе внешность мужчины априори не может вызывать общественного порицания, а внешность женщины – предмет для осуждения или обсуждения всегда", – написала она.

https://www.facebook.com/nina.kuryata/posts/pfbid0U2FPDRQwBzwg1TPjeZ2rnrdGAyyfiHw5pfnN3KRxaYXDpN1NqUKashRQq9UBYgdSl

Журналист Даниил Мокрик назвал травлю Гасиджак "наиболее отвратительным" явлением в соцсетях за последние месяцы. "Когда претензии выдвигаются не как к ученой и не как к менеджеру, а как к носителю веса – это просто запредельный трэш", – написал он.

https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/pfbid02tFTGrh3oFQeY4QAB19KmMLX758dobY1951uiDyTJVchG7HVKM41ZAZExmG3gTNoNl

Блогер Сергей Марченко заявил, что музей Голодомора должен возглавлять профессионал, каким является Гасиджак.

"Мне удивительно, что в современном мире существуют недоноски, которые могут так противно высказаться о девушке. Существо уже закрыло пост и профиль. Надеюсь, у этого недочеловека хватит моральных сил на искренние извинения", – написал он.

https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/pfbid0QH2gpKFCfNb68XZaZyf9gYTYY9q9Up9iRSNS3oFTqLgd9n4HsmTVdnm7kW251pDul

"Огромная удача для страны, что музей Голодомора возглавляет Леся Гасиджак. Очень редкое сочетание наилучших профессиональных и человеческих качеств, любви к делу и умения его делать", – написал журналист, блогер Алексей Копытько.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid03ZidxyAJbfdDWSKoLHFAutLH3ajq6uE5E2ryng4AQh92RAGb5ajGo38phRXs5ozsl

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал недопустимым хейт людей из-за внешности.

"Наше общество выросло до осознания того, что каждый из нас уникален и неповторим. Каждый человек имеет право на уважение, равные возможности и защиту от дискриминации, которая нарушает основные права человека, его свободу и достоинство. Позорно и недопустимо, чтобы любое лицо стало объектом травли или враждебного отношения из-за своей внешности или любых других личных характеристик!" – написал он.

Глава музея отреагировала на хейт в эфире "Радіо Свобода". Она заявила, что готовит официальное заявление.

"Иск будет обязательно. Это вопрос не во мне, я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история и грустная с другой стороны. Но я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются ежедневно. Хейту подвергается очень много женщин в Украине, и не только из-за внешности, а просто из-за того, что они являются женщинами на руководящих должностях. Соответственно я считаю, что это должен быть обучающий кейс", – сказала Гасиджак.

Также она обратилась к хейтерам, которые писали посты о ней.

"Вы забываете, что за картинкой в соцсети всегда есть живой человек. И этот человек каждый раз разный. Если я самодостаточный, целостный и для меня это не имеет абсолютно никакого эмоционального влияния, то есть люди, которые могли бы действительно иметь стрессы и кому-то это могло стоить жизни", – сказала она.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Голодомор, соцсети, скандал
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