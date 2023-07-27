В Сеуле задержали украинского дипломата, который в пьяном состоянии подрался с посетителями бара и полицейским

Полицейский участок Енсан в Сеуле сообщил изданию, что инцидент произошел 25 июля около 23.50 в пабе в Итэвоне. Представителя посольства арестовали по обвинению в нападении и препятствовании правосудию.

По сообщению полиции, 40-летний мужчина подрался с посетителями перед баром, после чего ударил в лицо сотрудника, который вышел, чтобы остановить конфликт, и полицейского, который прибыл по вызову. Дипломата арестовали на месте происшествия.

В посольстве Украины в Республике Корея извинились за этот инцидент.

"Посольство тесно сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование этого вопроса. А пока мы призываем представителей прессы воздерживаться от любых предположений, которые могут быть непроверенными и вводящими в заблуждение", – говорится в сообщении на сайте посольства.

Ситуацию прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину.

"Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания", – написал Николенко в Facebook.