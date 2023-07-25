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25 июля, 2023
 
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Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн за бюджетные деньги

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Осадчая: Горбунов отказывается от государственного финансирования проект
Осадчая: Горбунов отказывается от государственного финансирования проект
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 25 июля в Instagram Stories впервые прокомментировала скандал, связанный с желанием ее мужа, украинского ведущего и основателя продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" Юрия Горбунова снимать за бюджетные деньги сериала "СМТ Інгулець", прототипом одного персонажей которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

Жена Горбунова разместила в своем микроблоге ссылку на его новое заявление, в котором он говорит, что после общественной огласки будет снимать сериал не за бюджетные деньги.

"Горбунов отказывается от государственного финансирования проекта", – коротко прокомментировала слово супруга Осадчая.

Ранее она воздерживалась от комментариев.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк. 

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

Комментируя скандал, украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что Горбунов перестал для нее существовать еще в 2021 году, а украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) призналась, что "все видит", но призвала украинцев продолжать помогать украинским защитникам. 

"Я вижу единственный выход – не уподобляться им. И работать. Бешено работать, несмотря ни на что. Я не буду ждать, когда чиновники-воры одумаются. Я буду поддерживать всех, кто борется за Украину. Я буду работать. Независимо от сил, которые пытаются помочь России, сознательно или не очень. Я все вижу. Мне больно. Но я не сдалась в плену. И не сдамся сейчас", – добавила она.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Александр Поворознюк
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