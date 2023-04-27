В парламенте Италии готовят законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа – глава Сената

Шмыгаль отметил, что итальянские партнеры "осознают, что Голодомор – одно из самых страшных преступлений, которое не должно повториться".

Шмыгаль также встретился с главой Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной. В частности, премьер-министр затронул вопросы восстановления Украины.

"Лоренцо Фонтана заверил, что Палата поддерживает вступление Украины в ЕС, формулу мира президента Украины [Владимира Зеленского] и признание Голодомора геноцидом украинского народа", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в те годы достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Ряд государств уже признал Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Чехия, Бельгия, Молдова, Ирландия, Германия, Исландия, а также Ватикан. Кроме того, геноцидом украинского народа Голодомор признал Европарламент.