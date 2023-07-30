Зеленский в Ивано-Франковске посетил реабилитационный центр и наградил украинских защитников

Зеленский осмотрел центр, оснащенный современным оборудованием для полноценного восстановления здоровья пациентов. Там использован опыт иностранных специалистов.
Зеленский пообщался с находящимися на лечении защитниками, вручил военнослужащим государственные награды – ордена "За мужество" III степени – и поблагодарил их за героизм. Военные подарили ему шевроны.
Зеленский также пообщался с персоналом медицинского учреждения и поблагодарил их за важную работу.
Президент ознакомился с проектом создания регионального реабилитационного центра для военнослужащих. Для его реализации намечено привлекать бюджетные средства и помощь международных доноров. Медицинское учреждение будет специализироваться на физической и ментальной реабилитации военных.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.
27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.