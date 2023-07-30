Зеленский в Ивано-Франковске посетил реабилитационный центр и наградил украинских защитников

Зеленский осмотрел центр, оснащенный современным оборудованием для полноценного восстановления здоровья пациентов. Там использован опыт иностранных специалистов.

Зеленский пообщался с находящимися на лечении защитниками, вручил военнослужащим государственные награды – ордена "За мужество" III степени – и поблагодарил их за героизм. Военные подарили ему шевроны.

Зеленский также пообщался с персоналом медицинского учреждения и поблагодарил их за важную работу.

Президент ознакомился с проектом создания регионального реабилитационного центра для военнослужащих. Для его реализации намечено привлекать бюджетные средства и помощь международных доноров. Медицинское учреждение будет специализироваться на физической и ментальной реабилитации военных.