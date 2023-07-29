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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о теракте в Оленовке: Это одно из самых подлых и жестоких преступлений России. Намеренное, просчитанное убийство пленных азовцев

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Зеленский: Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло
Зеленский: Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, обнародованном на сайте главы государства, напомнил, что 29 июля – годовщина теракта, совершенного российскими оккупантами.

"Сегодня – годовщина Оленовки, одного из самых подлых и жестоких преступлений России. Намеренное, просчитанное убийство пленных азовцев. Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло, и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца – все ответственные за этот террор против Украины и украинцев знают, пока живы, что справедливость побеждает. Украина победит!" – сказал он в обращении, записанном во время рабочей поездки в Донецкую область. 

Контекст:

29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ. Пропаганда утверждала, что удар был нанесен ракетой HIMARS, но в ООН опровергли это

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Экспертиза установила, что взрыв был вызван реактивным термобарическим гранатометом, сообщили в Офисе генпрокурора 28 июля 2023 года. Мотивов россиян украинские правоохранители не понимают

11 октября Минреинтеграции сообщало об очередном обмене, в результате которого домой возвратили тела 62 погибших украинских защитников, "в частности бойцов из многострадальной Оленовки". 57 тел погибших уже идентифицировали, сообщили в ОГП 29 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: теракт, Оленовка, Владимир Зеленский, страна-агрессор, война России против Украины
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