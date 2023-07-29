Теракт в Оленовке. Спустя год Офис генпрокурора все еще не понимает мотивов россиян

По словам Семкива, Офис генпрокурора до сих пор не имеет данных о точном количестве погибших и раненых в Оленовке, поскольку Украина пока не имеет доступа к этой территории для расследования. Из 57 тел погибших, которых вернула страна-агрессор, идентифицированы 52, добавил он.

Говоря о мотивах России при совершении теракта, Семкив подчеркнул, что следствие пока его не определило.

"К сожалению, не можем понять, по каким мотивам это сделано. Очевидно, что это военное преступление. Российская Федерация цинично нарушает нормы международного гуманитарного права", – сказал он.

Семкив отметил, что Россия была обязана обеспечить соответствующую защиту военнопленным, находившимся в Оленовке, но этого не было сделано.

"Поэтому трудно сейчас говорить о мотивах, по которым они это сделали: была ли это ненависть к нашим военнослужащим за сопротивление вооруженной агрессии, или какие-то личные мотивы. Но очевидно, что было совершено военное преступление, здесь ни у кого нет никаких сомнений", – добавил представитель Офиса генпрокурора.