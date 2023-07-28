Взрыв в Оленовке был вызван терморабическим оружием – Офис генпрокурора

29 июля 2022 года, после ночного теракта россиян, Офис генпрокурора отрыл уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Речь идет о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, соединенных с умышленным убийством, говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведет СБУ.

"В этом уголовном производстве исследуются факты гибели и получения ранений разной степени тяжести в результате взрыва в период времени с 22.00 28 июля до 01.00 29 июля 2022 года военнослужащими сил обороны Украины, которых удерживали на территории бывшей исправительной колонии №120 в пгт Оленовка. В ходе досудебного расследования проведена комплексная экспертиза оружия и следов и обстоятельств его использования. Согласно заключению экспертизы, взрыв был вызван вследствие применения реактивного термобарического гранатомета", – пишет "Укринформ", ссылаясь на ответ ОГП.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители допросили как потерпевших 13 военнослужащих, которых удерживали в колонии, кроме того, в результате молекулярно-генетических экспертиз идентифицировали 33 погибших, чьи тела вернули на подконтрольную Киеву территорию. Идентификация тел еще 24 погибших, которые могли находиться в Оленовке, еще продолжается, сообщили в ОГП.

Руководитель 3-го управления Главного следственного управления СБУ Сергей Шевченко в тот же день рассказал, что идентифицированы 52 из 59 тел погибших в результате теракта в Оленовке.

"Мы проводим идентификацию тел погибших, которые нам были возвращены по состоянию на сегодняшний день. Из 59 тел мы идентифицировали 52. По еще семи эта работа продолжается", – сказал он, цитирует "Укринформ".