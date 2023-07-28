ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрыв в Оленовке был вызван терморабическим оружием – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ устроила теракт в Оленовке год назад
РФ устроила теракт в Оленовке год назад
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegrаm

Взрыв в здании бывшей колонии в Оленовке Донецкой области, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета. Об этом "Укринформу" сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

29 июля 2022 года, после ночного теракта россиян, Офис генпрокурора отрыл уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Речь идет о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, соединенных с умышленным убийством, говорится в сообщении. 

Досудебное расследование ведет СБУ. 

"В этом уголовном производстве исследуются факты гибели и получения ранений разной степени тяжести в результате взрыва в период времени с 22.00 28 июля до 01.00 29 июля 2022 года военнослужащими сил обороны Украины, которых удерживали на территории бывшей исправительной колонии №120 в пгт Оленовка. В ходе досудебного расследования проведена комплексная экспертиза оружия и следов и обстоятельств его использования. Согласно заключению экспертизы, взрыв был вызван вследствие применения реактивного термобарического гранатомета", – пишет "Укринформ", ссылаясь на ответ ОГП. 

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители допросили как потерпевших 13 военнослужащих, которых удерживали в колонии, кроме того, в результате молекулярно-генетических экспертиз идентифицировали 33 погибших, чьи тела вернули на подконтрольную Киеву территорию. Идентификация тел еще 24 погибших, которые могли находиться в Оленовке, еще продолжается, сообщили в ОГП. 

Руководитель 3-го управления Главного следственного управления СБУ Сергей Шевченко в тот же день рассказал, что идентифицированы 52 из 59 тел погибших в результате теракта в Оленовке. 

"Мы проводим идентификацию тел погибших, которые нам были возвращены по состоянию на сегодняшний день. Из 59 тел мы идентифицировали 52. По еще семи эта работа продолжается", – сказал он, цитирует "Укринформ"

Контекст:

29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ. Пропаганда утверждала, что удар был нанесен ракетой HIMARS, но в ООН опровергли это.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

11 октября Минреинтеграции сообщало об очередном обмене, в результате которого домой возвратили тела 62 погибших украинских защитников, "в частности бойцов из многострадальной Оленовки". Точное количество жертв не удалось установить до сих пор, проинформировало 7 июля 2023 года сообщество семей погибших в Оленовке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Оленовка, экспертиза, война России против Украины, ракеты, уголовное производство, Офис генпрокурора, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Галина ГРИШИНА
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Галина ГРИШИНА
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Галина ГРИШИНА
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Галина ГРИШИНА
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
Горбунов прокомментировал награждение его государственным орденом "За заслуги" ІІ степени
Горбунов прокомментировал награждение его государственным орденом "За заслуги" ІІ степени
"Спасибо за это стойкое послевкусие слова "достоинство". Цилык обратилась к Харлан после ее дисквалификации из-за отказа жать руку россиянке
"Спасибо за это стойкое послевкусие слова "достоинство". Цилык обратилась к Харлан после ее дисквалификации из-за отказа жать руку россиянке
Галина ГРИШИНА
Из-за забастовки актеров и сценаристов в США организаторы впервые за 22 года отложили вручение премии "Эмми"
Из-за забастовки актеров и сценаристов в США организаторы впервые за 22 года отложили вручение премии "Эмми"
Галина ГРИШИНА
Балерина Кухар после увольнения Ткаченко заявила, что ей предлагали возглавить Минкульт
Балерина Кухар после увольнения Ткаченко заявила, что ей предлагали возглавить Минкульт
Галина ГРИШИНА
Бьюти-блогер показала, как добиться эффекта сатиновых губ
Бьюти-блогер показала, как добиться эффекта сатиновых губ
Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии
Добавьте это к фаршу – и оставьте на месяц в темном месте. Рецепт домашней колбасы салями без химии
Галина ГРИШИНА
Почему нет ягод на крыжовнике. Семь главных причин неурожая
Почему нет ягод на крыжовнике. Семь главных причин неурожая
Каменских рассказала, где черпает силы, и легла на траву для фото
Каменских рассказала, где черпает силы, и легла на траву для фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (220883)
2
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (169853)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (144066)
4
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (134000)
5
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (109595)
6
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (91558)
7
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (66950)
8
Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму (56247)
 
 
 
 