Защитник Мариуполя азовец Равлик: Физические пытки в плену были

"Нам обещали очень много всего, нам обещали, что у нас будет связь с родными, что мы сможем как минимум переписываться с ними, о медицинском обеспечении, про все-все-все", – отметил Равлик.

На самом же деле, рассказал он, украинских военных поначалу привезли в бывшую исправительную колонию в Оленовке, где позднее оккупанты устроили теракт.

"Водоснабжения там не было. То есть воду нам привозили в пожарной машине, где-то набирали, где-то в озере или что... Нам выдали чайники, чтобы мы ее просто хотя бы кипятили. Жили мы по 300 человек в бараке, вот. Еду давали, но, разумеется, не качественную... Физические, так скажем, пытки были, вот. Какие – я не скажу, потому что это может угрожать жизни и здоровью тех людей, которые там еще находятся", – сказал азовец.

Он рассказал, что с сентября 2022 года его держали в Таганроге. Там условия также были плохими.

"Медицинское обеспечение предоставляется, но не в полном объеме. Это какие-то минимальные обезболивающие, если что-то у тебя болит. Бывали случаи, что ребятам вырывали зубы. Не лечили. То есть если болит зуб – просто вырывают – и все. То есть анестезию давали, с анестезией вырывали, но отношение плохое. Все, что я могу сказать: отношение плохое к пленным, которых нужно обязательно оттуда достать. Чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул военный.

Он добавил, что командиры обороны Мариуполя были готовы к этому.

"Знаете, когда мы выходили с "Азовстали", друг Редис (командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко – "ГОРДОН") сказал такую фразу, которую я так вот пронес с собой через весь плен: "Мы как командиры должны осознавать то, что с нами может произойти, и быть готовыми, что, возможно, мы не вернемся живыми". Мы были готовы к Мариуполю, мы были готовы к "Азовстали", мы были готовы к плену. Командиры точно осознавали, что может с нами произойти", – сказал Равлик.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



