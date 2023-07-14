ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Физические пытки в плену были

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Равликовский в составе "Азова" защищал Мариуполь, был командиром батальона на "Азовстали"
Равликовский в составе "Азова" защищал Мариуполь, был командиром батальона на "Азовстали"
Фото: stay13true / Instagram

С украинскими военнопленными россияне обращаются плохо, и условия, на которых защитники "Азовстали" шли в плен, выполнены не были. Об этом офицер бригады "Азов", защитник Мариуполя Донецкой области Богдан Равликовский (позывной Равлик) рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Нам обещали очень много всего, нам обещали, что у нас будет связь с родными, что мы сможем как минимум переписываться с ними, о медицинском обеспечении, про все-все-все", – отметил Равлик.

На самом же деле, рассказал он, украинских военных поначалу привезли в бывшую исправительную колонию в Оленовке, где позднее оккупанты устроили теракт

"Водоснабжения там не было. То есть воду нам привозили в пожарной машине, где-то набирали, где-то в озере или что... Нам выдали чайники, чтобы мы ее просто хотя бы кипятили. Жили мы по 300 человек в бараке, вот. Еду давали, но, разумеется, не качественную... Физические, так скажем, пытки были, вот. Какие – я не скажу, потому что это может угрожать жизни и здоровью тех людей, которые там еще находятся", – сказал азовец.

Он рассказал, что с сентября 2022 года его держали в Таганроге. Там условия также были плохими.

"Медицинское обеспечение предоставляется, но не в полном объеме. Это какие-то минимальные обезболивающие, если что-то у тебя болит. Бывали случаи, что ребятам вырывали зубы. Не лечили. То есть если болит зуб – просто вырывают – и все. То есть анестезию давали, с анестезией вырывали, но отношение плохое. Все, что я могу сказать: отношение плохое к пленным, которых нужно обязательно оттуда достать. Чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул военный.

Он добавил, что командиры обороны Мариуполя были готовы к этому.

"Знаете, когда мы выходили с "Азовстали", друг Редис (командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко "ГОРДОН") сказал такую фразу, которую я так вот пронес с собой через весь плен: "Мы как командиры должны осознавать то, что с нами может произойти, и быть готовыми, что, возможно, мы не вернемся живыми". Мы были готовы к Мариуполю, мы были готовы к "Азовстали", мы были готовы к плену. Командиры точно осознавали, что может с нами произойти", – сказал Равлик. 

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Равликовский родился во Львове в 1992 году. Окончил Львовский государственный университет внутренних дел (специальность – правоведение). В Национальной гвардии – с 2012 года. Сначала служил во 2-й отдельной бригаде, в 2015-м перешел в "Азов". После начала российской агрессии в 2014 году принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в боях за Славянск, Красногоровку, Светлодарскую дугу.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году в составе "Азова" защищал Мариуполь, был командиром позиции в Мариупольском порту и командиром батальона на "Азовстали". 

Почти год провел в плену у оккупантов, был освобожден в мае 2023-го. Сейчас проходит реабилитацию.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Мариуполь, полк Азов, пытки, плен, пленные, Оленовка, война России против Украины, Денис Прокопенко, Богдан Равликовский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Галина ГРИШИНА
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
Галина ГРИШИНА
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
Галина ГРИШИНА
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
Галина ГРИШИНА
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о маленьком сыне от него
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о маленьком сыне от него
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (553585)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (98577)
3
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (81517)
4
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (65091)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (63886)
6
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о маленьком сыне от него (55825)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (48144)
8
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (43381)
 
 
 
 