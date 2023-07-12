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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник Мариуполя азовец Равлик: На Мариупольский порт сначала заходила "ДНР". Как я их отличал? Они бежали в железных касках со старыми советскими подсумками и с детскими рюкзаками

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Равликовского полномасштабное вторжение РФ в Украину застало в порту Мариуполя
Равликовского полномасштабное вторжение РФ в Украину застало в порту Мариуполя
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман офицер бригады "Азов", защитник Мариуполя Донецкой области Богдан Равликовский (позывной Равлик) рассказал, что начало полномасштабного вторжения в Украину войск страны-агрессора РФ застало его в Мариупольском порту.

"Я находился в порту уже с 22 числа [февраля 2022 года]. 24 числа мне друг мой позвонил и говорит: "Ну, Бодя, началось". Я такой: "Да не может быть". Он говорит: "Ну да". И тогда я понял, что меня ждет, и стал готовиться. Готовить себя и группу, с которой я был", – описал ситуацию Равликовский.

По словам азовца, сначала он занимался прикрытием группы, занимавшейся минированием побережья Мариуполя, затем поступил в распоряжение корабля "Донбасс".

"У нас там были некоторые нестыковки с командованием, командование покинуло свой корабль, я взял командование обороны на себя. Занимался обороной порта до 15 апреля 2022 года, до самой переправы на "Азовсталь". Уничтожили много врага, то есть и живой силы, и танков, бронированной техники. Ну, понятно, что мы производили пуски и в авиацию, но не могли ее поразить: она летала на предельных для нас расстояниях", – объяснил он.

Равликовский предполагает, что на том этапе войны "штурмовые группы, которые заходили в населенные пункты, были неопытные и решили просто [...] сжечь полностью все, а позже войти".

"Такая вот ситуация была. И заходили они с танками... Те, кто заходил на сам Мариупольский порт сначала, – это была [группа боевиков] "ДНР". Как я их отличал? Они бежали в железных касках, со старыми советскими подсумками, скажем так, и с детскими рюкзаками. [...] Это школьные буквально какие-то рюкзаки, самые дешевые. И вот так они несли свой боекомплект", – сказал он.

Азовец сообщил, что "ДНРовцы" тогда "были разбиты, после чего отошли из порта и ждали уже подкрепления танками".

"Им еще там дали прикурить ночью ребята с ночными прицелами – враг понес тогда огромные потери и решил ждать тяжелую бронированную технику. Заходили уже с танками. Первое время у нас было очень плохо с противотанковыми средствами, но приехала группа со средствами и уничтожила там эту вражескую технику", – вспомнил Равликовский.

Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Равликовский родился во Львове в 1992 году. Окончил Львовский государственный университет внутренних дел (специальность – правоведение). В Национальной гвардии – с 2012 года. Сначала служил во 2-й отдельной бригаде, в 2015-м перешел в "Азов". После начала российской агрессии в 2014 году принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в боях за Славянск, Красногоровку, Светлодарскую дугу.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году в составе "Азова" защищал Мариуполь, был командиром позиции в Мариупольском порту и командиром батальона на "Азовстали". 

Почти год провел в плену у оккупантов, был освобожден в мае 2023-го. Сейчас проходит реабилитацию.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, Мариуполь, полк Азов, минирование, ДНР, война России против Украины, порт, Богдан Равликовский
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