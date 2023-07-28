СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Оленовской колонии. Он может быть причастен к пыткам более 100 украинских военнопленных

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России и до конца июля 2022 года подозреваемый организовал пытки более 100 пленных украинских бойцов Фото: depositphotos.com

Так, бывший глава колонии, по данным СБУ, причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в застенках российской тюрьмы. Для "конвоирования" людей в пыточные фигурант привлекал своего подчиненного – "младшего инспектора отдела надзора" оккупационной тюрьмы, который, по информации спецслужбы, также участвовал в пытках над военнопленными.

По данным следствия, подозреваемые "применяли физическое, психологическое и сексуальное насилие" в отношении пленных. Целью этих действий было "систематическое унижение и оскорбления пленных за их участие в сдерживании вооруженной агрессии против Украины".

"Установлено, что с начала полномасштабного вторжения России и до конца июля 2022 года он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". В его застенках к людям применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства", – сказано в сообщении СБУ.

По информации следствия, бывшим главой оккупационной колонии оказался местный житель, до 2014 года возглавлявший сектор по розыску в Горловском райотделе милиции Донецкой области. Во время захвата части региона он остался в городе и позднее стал сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

В начале 2022 года фигурант возглавил созданную агрессором Оленовскую колонию и пробыл на этой должности до конца июля.

По данным источников "ГОРДОН" в правоохранительных органах, речь о Сергее Евсюкове – бывшем начальнике Волновахской исправительной колонии №120.

Сергей Евсюков. Фото предоставлено источниками издания "ГОРДОН"

Имя второго фигуранта, младшего инспектора в исправительной колонии, по данным источников, – Кирилл Шакуров. По информации СБУ, до "назначения" в колонию он был в составе "службы исполнения наказаний" террористической организации "ДНР" в оккупированной Горловке.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Оба подозреваемых находятся на временно оккупированной территории на востоке Украины. Правоохранители намерены объявить их в розыск и обратиться в суд за разрешением на специальное досудебное расследование.