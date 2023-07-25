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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН заявили, что взрыв в Оленовке не был вызван ракетой HIMARS

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Трагедия в Оленовке произошла 29 июля 2022 года
Трагедия в Оленовке произошла 29 июля 2022 года
Фото: EPA

Взрыв в здании бывшей колонии в Оленовке Донецкой области, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, не был вызван ракетой реактивной системы залпового огня HIMARS, как заявляли российские пропагандисты. Об этом заявил 25 июля пресс-центр управления верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на заявление верховного комиссара Фолькера Тюрка.

Он заявил, что спустя год после трагедии в Оленовке правосудие все еще не приблизилось к свершению.

В пресс-центре отметили, что страна-агрессор РФ не предоставила "удовлетворительных" гарантий безопасного доступа ООН к месту взрыва.

"Однако управление смогло провести обширные беседы с выжившими после инцидента в Оленовке и сделать подробный анализ имеющейся дополнительной информации в соответствии с установленной методологией УВКПЧ. Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28-го на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и наш анализ позволяют управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS. На основании имеющейся информации на данном этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел", – говорится в пресс-релизе.

В управлении заявили, что будут продолжать "следить за этим инцидентом в соответствии со своим опытом и мандатом".

"Военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. За смертью или серьезными травмами военнопленных должно следовать официальное и тщательное расследование со стороны удерживающего государства. Любое подозрение в преступном поведении должно быть незамедлительно, тщательно, независимо, беспристрастно и прозрачно расследовано, а виновные – привлечены к ответственности", – заявил Тюрк.

Контекст:

29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

11 октября Минреинтеграции сообщало об очередном обмене, в результате которого домой возвратили тела 62 погибших украинских защитников, "в частности бойцов из многострадальной Оленовки".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, пленные, Оленовка, война России против Украины, погибшие, Фолькер Тюрк
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