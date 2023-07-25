В ООН заявили, что взрыв в Оленовке не был вызван ракетой HIMARS

Он заявил, что спустя год после трагедии в Оленовке правосудие все еще не приблизилось к свершению.

В пресс-центре отметили, что страна-агрессор РФ не предоставила "удовлетворительных" гарантий безопасного доступа ООН к месту взрыва.

"Однако управление смогло провести обширные беседы с выжившими после инцидента в Оленовке и сделать подробный анализ имеющейся дополнительной информации в соответствии с установленной методологией УВКПЧ. Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28-го на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и наш анализ позволяют управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS. На основании имеющейся информации на данном этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел", – говорится в пресс-релизе.

В управлении заявили, что будут продолжать "следить за этим инцидентом в соответствии со своим опытом и мандатом".

"Военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. За смертью или серьезными травмами военнопленных должно следовать официальное и тщательное расследование со стороны удерживающего государства. Любое подозрение в преступном поведении должно быть незамедлительно, тщательно, независимо, беспристрастно и прозрачно расследовано, а виновные – привлечены к ответственности", – заявил Тюрк.