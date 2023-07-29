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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал, в каких операциях участвовали бойцы ССО, среди них – освобождение Старомайорского

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Зеленский: Силы специальных операций это героизм, о котором невозможно рассказать все детали
Зеленский: Силы специальных операций – это героизм, о котором невозможно рассказать все детали
Фото: president.gov.ua

Силы специальных операций ВСУ – подразделение, которое выполняет задачи на самых горячих участках фронта, военнослужащие ССО принимали участие в ключевых боевых операциях в ходе полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 29 июля.

"Силы специальных операций – это героизм, о котором невозможно рассказать все детали. Лишь спустя годы, впоследствии – такая специфика операций. Ребята наносят особо ощутимые удары по российским террористам. Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, – это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут, в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледар. Вместе со всеми защищали Киев, и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с альфовцами и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО", – рассказал он. 

По словам президента, за время полномасштабной войны 17 воинов ССО получили звания Героя Украины. 13 из них – посмертно. 

Всего государственные награды получили более 2,5 тыс. военнослужащих ССО. 

Зеленский встречался с военнослужащими ССО на передовой в районе Бахмута

Контекст:

29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций, сегодня по этому случаю Минобороны представило новую награду – медаль "Крест Сил специальных операций". Первым в истории его получил командующий ССО бригадный генерал Виктор Хоренко.

Об освобождении Старомайорского Зеленский сообщил 27 июля. Деоккупация этого населенного пункта – шаг к освобождению Бердянска и Мариуполя, рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Владимир Зеленский, Бахмут, Силы специальных операций, остров Змеиный, Виктор Хоренко, Кинбурнская коса
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