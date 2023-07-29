Зеленский рассказал, в каких операциях участвовали бойцы ССО, среди них – освобождение Старомайорского

"Силы специальных операций – это героизм, о котором невозможно рассказать все детали. Лишь спустя годы, впоследствии – такая специфика операций. Ребята наносят особо ощутимые удары по российским террористам. Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, – это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут, в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледар. Вместе со всеми защищали Киев, и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с альфовцами и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО", – рассказал он.

По словам президента, за время полномасштабной войны 17 воинов ССО получили звания Героя Украины. 13 из них – посмертно.

Всего государственные награды получили более 2,5 тыс. военнослужащих ССО.

Зеленский встречался с военнослужащими ССО на передовой в районе Бахмута.