Российских военных преступников будут доставать из РФ и других специфических стран Силы спецопераций ВСУ – ОП

Он отметил, что Силы специальных операций – "одна из наиболее эффективных структур сегодня и, безусловно, будет крайне эффективной после завершения горячей фазы войны".

"Нужно будет разыскивать, доставать и этапировать на суды разных юрисдикций тысячи российских военных преступников разного ранга. Доставать их из зданий, приютов, расположенных в России или других специфических странах. Доставать в соответствии с накапливаемыми сегодня базами данных", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что "все только начинается".

Сили спеціальних операцій. Одна з найефективніших структур сьогодні. І, безперечно, буде вкрай ефективною після закінчення гарячої фази війни. Тому що потрібно буде розшукувати, діставати й етапувати на суди різних юрисдикцій тисячі російських воєнних злочинців різного рангу.… pic.twitter.com/SEWopqL1Jd — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2023

Утром президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинских спецназовцев из ССО, отметил, что они выполняют боевые задачи на самых тяжелых участках войны с российскими оккупантами.

Министерство обороны Украины ко Дню Сил специальных операций, который отмечается в Украине 29 июля, представило новую награду – медаль "Крест Сил специальных операций". Первым в истории его получил командующий ССО бригадный генерал Виктор Хоренко.