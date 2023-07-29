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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российских военных преступников будут доставать из РФ и других специфических стран Силы спецопераций ВСУ – ОП

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29 июля отмечается День украинских ССО
29 июля отмечается День украинских ССО
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

29 июля в День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что именно бойцы ССО будут после войны с Россией доставать военных преступников.

Он отметил, что Силы специальных операций – "одна из наиболее эффективных структур сегодня и, безусловно, будет крайне эффективной после завершения горячей фазы войны".

"Нужно будет разыскивать, доставать и этапировать на суды разных юрисдикций тысячи российских военных преступников разного ранга. Доставать их из зданий, приютов, расположенных в России или других специфических странах. Доставать в соответствии с накапливаемыми сегодня базами данных", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что "все только начинается".

Утром президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинских спецназовцев из ССО, отметил, что они выполняют боевые задачи на самых тяжелых участках войны с российскими оккупантами.

Министерство обороны Украины ко Дню Сил специальных операций, который отмечается в Украине 29 июля, представило новую награду – медаль "Крест Сил специальных операций". Первым в истории его получил командующий ССО бригадный генерал Виктор Хоренко.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 28 июля 2023-го Офис генпрокурора Украины зарегистрировал 100,5 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.

15 июля Офис генерального прокурора Украины сообщал, что подозреваемыми в военных преступлениях в Украине являются более чем 300 граждан страны-агрессора России. Более 200 уже предъявлены обвинения, а украинские суды вынесли 53 приговора за военные преступления.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: военные, спецназ, преступление, спецоперация, ССО, Силы специальных операций, преступник, Михаил Подоляк, военное преступление
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