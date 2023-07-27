"Двое выбрали плен, остальные враги были уничтожены". ССО Украины провели успешную операцию на юге

Украинские бойцы подавили российских оккупантов огнем из стрелкового оружия и заставили отступить Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram

"Удачная операция состоялась на южном направлении. В плен наших воинов в очередной раз попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения", – говорится в сообщении.

О наличии врага на конкретном участке стало известно благодаря успешно проведенной разведке.

Когда операторы ССО подошли к участку расположения противника, произошел огневой контакт. Украинские бойцы подавили российских оккупантов огнем из стрелкового оружия и заставили отступить.

"Перехватив инициативу, воины Сил специальных операций начали маневрировать и заблокировали противника. Врагу предлагали сдаться, и двое военнослужащих российского подразделения таки выбрали плен. Остальные враги были уничтожены", – подчеркнули в ССО.