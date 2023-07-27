"Двое выбрали плен, остальные враги были уничтожены". ССО Украины провели успешную операцию на юге

"Удачная операция состоялась на южном направлении. В плен наших воинов в очередной раз попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения", – говорится в сообщении.
О наличии врага на конкретном участке стало известно благодаря успешно проведенной разведке.
Когда операторы ССО подошли к участку расположения противника, произошел огневой контакт. Украинские бойцы подавили российских оккупантов огнем из стрелкового оружия и заставили отступить.
"Перехватив инициативу, воины Сил специальных операций начали маневрировать и заблокировали противника. Врагу предлагали сдаться, и двое военнослужащих российского подразделения таки выбрали плен. Остальные враги были уничтожены", – подчеркнули в ССО.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.