Оккупанты безуспешно атаковали на купянском и лиманском направлениях, силы обороны отбили атаки противника в районе Авдеевки – Генштаб ВСУ

На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.
На бахмутском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника севернее Хромово, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки.
На авдеевском направлении украинские военные под плотным огнем авиации и артиллерии противника отразили атаки в районе Авдеевки.
На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.
На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два удара – по его зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один склад боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.