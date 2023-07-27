ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно атаковали на купянском и лиманском направлениях, силы обороны отбили атаки противника в районе Авдеевки – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 российских артиллерийских средств на огневых позициях
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 российских артиллерийских средств на огневых позициях
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений между украинскими военными и российскими оккупантами. Об этом 27 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.

На бахмутском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника севернее Хромово, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки.

На авдеевском направлении украинские военные под плотным огнем авиации и артиллерии противника отразили атаки в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.

На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два удара – по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один склад боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0UXJFc6XtJCCnQS1YCAWrk94HJzwuGtoReUWQot9Txjm4xWqBAaeSHCZ2eCwk79ABl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, контрнаступление, силы обороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму
  Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму
Галина ГРИШИНА
"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова
"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
  Умерла 56-летняя певица Шинейд О'Коннор
  Умерла 56-летняя певица Шинейд О'Коннор
Галина ГРИШИНА
Осадчая, "пережившая непростые дни", показала свое фото
Осадчая, "пережившая непростые дни", показала свое фото
Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала
Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала
Галина ГРИШИНА
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Галина ГРИШИНА
"Я была Гончар. Вышла первый раз замуж – грубо говоря, стала Иванова". Тоня Матвиенко рассказала, какая фамилия указана сейчас в ее паспорте
"Я была Гончар. Вышла первый раз замуж – грубо говоря, стала Иванова". Тоня Матвиенко рассказала, какая фамилия указана сейчас в ее паспорте
Галина ГРИШИНА
Лопес показала, как отпраздновала свой день рождения. Фото
Лопес показала, как отпраздновала свой день рождения. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Коснется глубины души всех семей, разъединенных войной". Зибров презентовал клип на новую песню "Крізь кордони". Видео
  "Коснется глубины души всех семей, разъединенных войной". Зибров презентовал клип на новую песню "Крізь кордони". Видео
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
Галина ГРИШИНА
49-летний Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
49-летний Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (187881)
2
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (185474)
3
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (132376)
4
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (130186)
5
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (121657)
6
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (102359)
7
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (76272)
8
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (67579)
 
 
 
 