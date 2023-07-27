Оккупанты безуспешно атаковали на купянском и лиманском направлениях, силы обороны отбили атаки противника в районе Авдеевки – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 российских артиллерийских средств на огневых позициях Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На купянском и лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.

На бахмутском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника севернее Хромово, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки.

На авдеевском направлении украинские военные под плотным огнем авиации и артиллерии противника отразили атаки в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.

На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два удара – по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один склад боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов.