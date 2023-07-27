Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 49 ракетных и 37 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Противник за сутки совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Также противник нанес 37 авиационных ударов и совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и мирных населенных пунктов. В результате обстрелов есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – отметили в Генштабе.