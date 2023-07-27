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Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 49 ракетных и 37 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 49 ракетных ударов. Об этом 27 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также противник нанес 37 авиационных ударов и совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и мирных населенных пунктов. В результате обстрелов есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0UXJFc6XtJCCnQS1YCAWrk94HJzwuGtoReUWQot9Txjm4xWqBAaeSHCZ2eCwk79ABl

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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