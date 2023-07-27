В Пентагоне заявили о начале нового этапа контрнаступления ВСУ и назвали его цели – NYT

По данным Минобороны Украины, за время текущего контрнаступления силы обороны освободили более 227 км² территорий Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

По их словам, усилия сил обороны направлены на деоккупацию территорий на юго-востоке страны, хотя основные силы, которые будут задействованы в контрнаступлении, по-прежнему остаются в резерве.

Американские чиновники отмечают, что усиленные подразделения ВСУ попытаются продвинуться на юг через минные поля российских оккупантов и другие укрепления противника к временно захваченному Токмаку, а в случае успеха – к Мелитополю.

Представители Пентагона утверждают, что цель ВСУ – перерезать "сухопутный коридор" между Крымом и другими временно оккупированными страной-агрессором РФ территориями на юге Украины. В худшем случае силы обороны планируют продвинуться настолько, чтобы украинский полуостров оказался в зоне досягаемости артиллерии ВСУ.

Основной проблемой для украинских военных остаются минные поля, артиллерийские обстрелы и авиаудары со стороны оккупационных войск.

По имеющимся данным, новая операция сил обороны в случае успеха может занять от одной до трех недель.

"Это большое испытание", – сказал один из высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности.