В Пентагоне заявили о начале нового этапа контрнаступления ВСУ и назвали его цели – NYT

По их словам, усилия сил обороны направлены на деоккупацию территорий на юго-востоке страны, хотя основные силы, которые будут задействованы в контрнаступлении, по-прежнему остаются в резерве.
Американские чиновники отмечают, что усиленные подразделения ВСУ попытаются продвинуться на юг через минные поля российских оккупантов и другие укрепления противника к временно захваченному Токмаку, а в случае успеха – к Мелитополю.
Представители Пентагона утверждают, что цель ВСУ – перерезать "сухопутный коридор" между Крымом и другими временно оккупированными страной-агрессором РФ территориями на юге Украины. В худшем случае силы обороны планируют продвинуться настолько, чтобы украинский полуостров оказался в зоне досягаемости артиллерии ВСУ.
Основной проблемой для украинских военных остаются минные поля, артиллерийские обстрелы и авиаудары со стороны оккупационных войск.
По имеющимся данным, новая операция сил обороны в случае успеха может занять от одной до трех недель.
"Это большое испытание", – сказал один из высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.
Издание Bild 25 июля сообщило со ссылкой на секретный документ, что в Германии якобы недовольны медленным продвижением Украины.
В Белом доме 26 июля заявили, что не намерены "судить о контрнаступлении Украины, сидя на диване".